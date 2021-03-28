انتبهوا.. 7 أشياء نستخدمها يوميا تسبب اشتعال الحرائق دون أن ندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أسباب اشتعال الحرائق يكون عادة بسبب أخطاء بشرية، وهناك العديد من المنتجات أو الأشياء التي نستخدمها يوميا قد تتسب في هذا الأمر دون أن ندري، لذا من المهم معرفة هذه الأشياء وهي:

1- مزيل طلاء الأظافر:

وفقا لموقع "brightside"، فإن مزيل طلاء الأظافر يحتوي على كحول الأيزوبروبيل وأسيتات الإيثيل في تركيبتهما، وكلاهما قابل للاشتعال، لذا يوصى بتخزينه في مكان بارد ومظلم بدرجة حرارة ثابتة.

2- الطبخ على موقد متسخ:

من المهم جدًا الحفاظ على الموقد نظيفًا، حيث يمكن أن تشتعل النيران في الزيت القديم والشحوم والأوساخ في غضون ثواني، وفي الواقع، كان هذا أحد الأسباب الرئيسية وراء اندلاع حرائق المنازل.

3- اللابتوب والشاحن والبطارية والكابلات الخاصة به:

نحن نعلم أن ترك جهاز الكمبيوتر المحمول يشحن طوال الليل هو عادة شائعة، ولكنه أيضًا خطير جدًا، وعندما تكون البطاريات مشحونة بشكل زائد أو مبللة أو تالفة، يمكن أن تشكل خطر حريق، وتركها موصلة بالكهرباء لساعات طويلة قد يزيد من المشكلة.

4- النفتالين في الخزانة:

غالبًا ما تُصنع كرات النفتالين من النفثالين من ثنائي كلورو بنزين، وكلاهما يتمتع بمعدل عالي من القابلية للاشتعال.

5- علب البخاخات في منتجات التجميل والمطبخ:

غالبًا ما تستخدم علب رش البخاخات لمزيلات العرق وبخاخات الطهي ومواد التنظيف، بالإضافة إلى إنها تمتلئ بغاز الهيدروكربون المضغوط، لذا لا ينبغي أبدًا تخزين هذه العلب بالقرب من النار أو الأماكن الساخنة.

6- غرفة غسيل مليئة بالمنتجات:

معظم المنظفات المنزلية ليست سامة فحسب، بل يمكنها أيضًا إشعال النار، لذا من المهم الانتباه إلى ملصقاتها وعدم استخدام النار بالقرب منها.

7- معقم اليدين بالكحول:

لا يهم إذا كان لديك شكل سائل أو هلامي من معقم اليدين، فكل نوع منهم قابل للاشتعال بشدة، وكلاهما يتكون من الكحول الإيثيلي الذي يتسبب في حدوث الإشتعال بسهولة، لذلك لا يجب استخدام معقم اليدين ثم الذهاب للطهي.