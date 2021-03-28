بعد الجرعة الثانية.. إليك ما يجب مراعاته لتجنب الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

في الوقت الذي تجري فيه المرحلة الثانية من التطعيم ضد كوفيد-19 في بعض الدول حول العالم، تشهد حالات الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ كورونا حتى بعد تلقي جرعات اللقاح ارتفاعًا مطردًا.

في مفاجأة غير متوقعة، أصيب الأستاذ ديمان، مدير معهد سانجاي غاندي للدراسات العليا للعلوم الطبية بالهند (SGPGIMS)، إصابته بفيروس كورونا، كانت زوجة ديمان، الدكتورة برافينا، قد أثبتت إصابتها بالعدوى أولاً، وفي عملية تتبع المخالطين، تم اختبار زوجها أيضًا وكانت النتيجة إيجابية، رغم حصولهم على جرعتين، وفقا لموقع thehealthsite.

أخذ الزوجان الطبيبان جرعتين من لقاح كوفيد-19

الآن، المفاجأة هي أن الزوجان تناولا جرعتين من اللقاح ضد كورونا، وبحسب التقارير، تلقى ديمان جرعته الأولى من اللقاح في 16 يناير، بينما أخذ الجرعة الثانية في 15 فبراير، حيث قال ديمان: "لقد أثبتت أنا وزوجتي إصابتنا بفيروس كورونا بعد الحصول على جرعتين من اللقاح".

هل يمكن للفرد الملقح بالكامل أن يصاب بـ كوفيد-19؟

السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل يمكن أن تصاب بالعدوى رغم التطعيم الكامل؟، كشفت الدراسات أنه عندما يتم حقن جسم الشخص باللقاح، فإنه يبدأ في صنع أجسام مضادة ضد الفيروس، وبالتالي يحصل الشخص على التطعيم ضد هجوم الفيروس.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بما إذا كان الشخص الذي تم تطعيمه بالكامل معرضًا للإصابة بهجوم الفيروس أم لا - قال الخبراء إنه حتى الآن لا يوجد دليل على أن أيًا من لقاحات كورونا المتوفرة حاليًا يمكن أن تمنع الفرد من الإصابة بالفيروس مرة أخرى.

وفشلت الدراسات في التوصل إلى استنتاج عما إذا كان الشخص الذي يحصل على اللقاح محصنًا تمامًا من كورونا أم لا، ومع ذلك، لا يُطلب من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين يتعاملون مع شخص مصاب بـ كورونا إجراء اختبار أو الحجر الصحي ما لم تظهر عليهم الأعراض - إلا إذا كانوا يعيشون في بيئة تجمع مثل دار لرعاية المسنين.

الاحتياطات التي يجب اتخاذها بعد أخذ جرعة اللقاح الثانية

هل أخذت اللقاح؟، ماذا الآن؟.

- يجب على جميع متلقي اللقاح اتباع الممارسات الصحية الأساسية واحتياطات السلامة حتى بعد التحصين الكامل.

- أيضًا، يجب على المرء أن يراقب عن كثب جميع الأعراض لمعرفة ما إذا كان هناك أي ردود فعل سلبية / حساسية للقاح.

- لا تخرج في الأماكن العامة دون ارتداء أقنعة وجه.

- حافظ على التباعد الاجتماعي لأن إعادة الإصابة بفيروس كورونا أمر حقيقي ويمكن أن يصيبك في أي وقت.

- حافظ على نظافة يديك باستخدام المطهر.