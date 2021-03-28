5 أنواع من الأطعمة المفيدة للكلى.. منها التفاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

النظام الغذائي الصحي مهم جدًا لوظيفة أعضائنا الحيوية، ومن بينها الكلى، التي تعد من الأعضاء الهامة التي تعمل على تصفية وإزالة الفضلات في الجسم، فمن خلالها سيعمل الجهاز الهضمي على النحو الأمثل وستكون أجسامنا نظيفة من جميع الشوائب.

ويمكن أن يؤدي فقدان وظيفة الكلى إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والأعصاب، لذلك من المهم بالنسبة لنا الحفاظ على نظام غذائي صحي للحفاظ على وظائف الكلى، وتجنب الاستهلاك المفرط للوجبات السريعة لأنها يمكن أن تتداخل مع وظائف الكلى.

ونستعرض خلال هذا التقرير الأطعمة المفيدة للكلى، والأطعمة القوية التي تساعد على تعزيز وظائف الكلى، وفقا لموقع health.kompas.

1.التفاح

يحتوي التفاح على ألياف البكتين التي لها العديد من الفوائد الصحية، خاصةً للكلى، فيمكن أن يقلل البكتين أيضًا من بعض عوامل الخطر لتلف الكلى، مثل ارتفاع الكوليسترول وسكر الدم.

2.الفطر

يعتبر الفطر من المكونات الغذائية الغنية بفيتامين د. الهام جدًا لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الكلى لأنه يساعد على تنظيم وظائف الكلى.

3.أوراق الكرنب

وهي غنية بفيتامينات A و C، والتي يمكن أن تمنع الالتهاب وتحمي جهاز المناعة، كما أن هناك العديد من الخضروات الورقية الخضراء الأخرى التي لها نفس الفوائد، ولكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم.

4.الثوم

يحتوي الثوم على عناصر صحية ومغذيات ومعادن مثل الصوديوم والفوسفور والبوتاسيوم، كما أنه غني بالطعام الرائع المضاد للالتهابات ويساعد على خفض الكوليسترول ويسمح بتدفق الدم بشكل سلس في الجسم، ويعتبر الثوم مهمًا لمن يعانون من أمراض الكلى.

5.البيض

مفيد لصحة الكلى وعادة ما يتم تضمينه في نظام الكلى الغذائي، والسبب هو أن بياض البيض يحمل البروتينات مع الأحماض الأمينية المطلوبة إلى جانب ذلك، يحتوي أيضًا على نسبة أقل من الفوسفور.