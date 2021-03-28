إطلالات اليوم.. صبا مبارك جذابة.. ودينا الشربيني متألقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_سهر الصايغ:

ارتدت الفنانة سهر الصايغ تيشرت باللون الأبيض، مزينا بطبعات، مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

_ إيمان العاصي:

ظهرت الفنانة إيمان العاصي بتوب كت باللون الأسود، مع بنطلون بنفس اللون، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

_ كارمن سليمان:

طلت المطربة كارمن سليمان بتيشرت باللون الأبيض مع بنطلون بنفس اللون، ونسقت مع إطلالتها سويت شيرت باللون الأصفر وحذاء باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_ صبا مبارك:

طلت الفنانة صبا مبارك بتوب باللون الكافيه مع جاكيت باللون الأخضر وبنطلون جينيز، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

_ دينا الشربيني:

تألقت الفنانة دينا الشربيني بفستان باللون الكافيه بقصة الكب، بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_ أنغام:

تألقت الفنانة أنغام بفستان أسود، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة وخاتم وأسورة، وتركت شعرها الويفي منسدلا.