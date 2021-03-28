5 أخطاء بعد أخذ اللقاح قد تجعلك تصاب بفيروس كورونا مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

رغم الحصول على لقاح كورونا، لا تزال هناك فرص للإصابة بفيروس كوفيد حتى بعد تلقي التطعيم، حالات الاختراق، كما يطلق عليها، هي احتمال حقيقي في الوقت الحالي.

على الرغم من ندرتها، يمكن أن تحدث فرص الإصابة مرة أخرى بفيروس كوفيد، حتى مع اللقاح، فإن بعض الناس يصابون بالعدوى بعد الحقن، وفقا لموقع timesofindia.

ما هي فرص عودة الإصابة بالعدوى بعد التطعيم؟

الآن، أحد الأسباب وراء ذلك هو الطبيعة التجريبية للقاحات، بينما تقلل اللقاحات من شدة المرض والوفيات، وهما أكثر الاحتمالات التي يخشى منها العدوى، إلا أننا لا نملك أعدادًا كافية لدعم مدى نجاح اللقاحات في خفض انتقال العدوى والأعراض.

يعتقد الأطباء أيضًا أن خطر الإصابة بـ كوفيد بعد التطعيم يرتفع إذا لم يكن المستفيد حذرًا للغاية، لذلك، في حين أن اللقاحات ستساعد بالتأكيد في خفض معدلات الإصابة على مستوى المجتمع، فلا يزال يتعين اتباع الكثير من التدابير الوقائية بشكل مباشر.

بعض الاحتياطات الإضافية، مثل هذه، ستعرضك لخطر أكبر للإصابة بـ كوفيد-19 بعد الحصول على اللقاح.

عدم ارتداء الكمامة بانتظام

يفترض الكثير من الناس أن الحصول على اللقاح يمثل بداية عالم كوفيد الذي لا يحتاج إلى أقنعة وجه، هذا ليس صحيحًا، وربما يكون أحد أكبر الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الشخص المُلقح.

حتى الوقت الذي نحقق فيه مناعة على مستوى المجتمع، أي عندما يقبل جزء كبير من العالم اللقاح ويحصل عليه، ستظل هناك حاجة للأقنعة لحماية أنفسنا.

كما توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل (أي الأشخاص الذين تلقوا جرعات اللقاح) يمكنهم التخلي عن أقنعتهم فقط في ظل ظروف معينة، على سبيل المثال، إذا كانوا يتجمعون في الداخل في مكان منخفض الخطورة، الأهم من ذلك، يجب أن تمارس نفس مجموعة الاحتياطات كما فعلت سابقًا قبل التطعيم.

عدم الحصول على اللقاح إذا كنت قد أصبت بـ كوفيد من قبل

حتى لو كنت قد أصبت بـ كورونا من قبل، فمن المهم أن تحصل على اللقاح، إذا لم تكن تنتمي إلى فئة عالية الخطورة، فستظل لديك احتمالية أكبر للإصابة، وبالتالي، يمكن أن يمنع التطعيم فرص الإصابة بالعدوى.

ثانيًا، ما يعتقده الأطباء الآن هو أن الأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح، لأولئك الذين أصيبوا بالفعل بـ كورونا ستقوي المناعة.

إذا كنت قد أصبت مؤخرًا بـ كورونا، فانتظر لمدة 6 أسابيع على الأقل لتلقي اللقاح، سيعطيك هذا أقصى حماية ضد الفيروس.

السفر بلا حذر

يفترض السفر بعد التطعيم مخاطر أقل، طالما أنك تتبع الاحتياطات، سيفتح التطعيم الأبواب أمام الناس للسفر بحرية في العالم وللم شمل العديد من العائلات، ومع ذلك، يشعر الخبراء أنه حتى الوقت الذي لا يكون لدينا فيه عدد كافٍ من الأشخاص الذين يتم تطعيمهم وتخفيف عوامل الخطر الأخرى، يجب أن يتم السفر بحذر، خلاف ذلك، لا يزال هناك خطر كبير من الإصابة مرة أخرى، على سبيل المثال، السفر إلى أماكن عالية الخطورة (حيث تُلاحظ طفرات مخيفة)، أو الأماكن، حيث من المعروف أن طفرات جديدة ومتغيرات للفيروس تنتشر.

قد لا يتم ترويض الطفرات الجديدة بشكل فعال من خلال اللقاحات المتوفرة لدينا الآن، يجب تشجيع السفر فقط إذا اتبع الناس الاحتياطات المناسبة، من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك الخصائص المحددة وعوامل الخطر لحالة سفرك، على سبيل المثال، إذا كان لديك 2-3 بالغين غير محصنين يعيشون في منطقة عالية الخطورة ولديك أشخاص مسنون ينتظرون اللقاح، فقد تكون هناك حاجة لمزيد من الاحتياطات.

إذا كنت تعاني من نقص المناعة

الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة لديهم ضعف في جهاز المناعة وأكثر عرضة للمعاناة من المضاعفات الصحية، في الوقت الحالي، في حين أن اللقاحات تتمتع بقدرة تحمل جيدة وملاحظة أنها آمنة وفعالة، يُشتبه في أن اللقاح يمكن أن يكون بطريقة ما، أقل فعالية بالنسبة لأولئك الذين يعانون من نقص المناعة، مما قد يعرضهم تلقائيًا لخطر الإصابة مرة أخرى، تذكر أن الاحتمالية تظل منخفضة، لكن لا يزال من الممكن حدوثها.

للسبب نفسه، يعتقد بعض الأطباء أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة والحالات الطبية الموجودة مسبقًا قد يحتاجون أيضًا إلى جرعات لقاح محدثة بشكل متكرر بعد نوبة التطعيم الأولية لتعزيز الحماية.

ما هي الأنشطة الأكثر أمانًا للقيام بها وعدم القيام بها بعد التطعيم

يمكن للأفراد الذين تم تطعيمهم القيام ببعض الأنشطة بأمان بعد تلقي جرعاتهم، ومع ذلك، تمامًا كما في السابق، قد يكون القيام ببعض الأنشطة أكثر أمانًا نسبيًا، بينما قد يفترض البعض مخاطر إضافية، فقط عندما نحقق معدل تحصين مرتفع سنتمكن من فك شفرة الفوائد الحقيقية للتلقيح.

وبالمثل، فإن الأنشطة مثل زيارة صالات الألعاب الرياضية، والمراكز المجتمعية ستظل غير آمنة إلى حد ما، يفضل النشاط في الهواء الطلق لأن لديهم مخاطر أقل لانتشار العدوى.

يعتقد الخبراء أيضًا أن الكثير من هذه العوامل تعتمد على مجال الزيارة ومعدلات التحصين وتاريخ الحالة، سيكون من الأكثر أمانًا نسبيًا، على سبيل المثال، زيارة مقهى في مدينة بها عدد قليل من الحالات، مقارنة بالمقهى الذي يشهد ارتفاعًا في عدد المستشفيات وعدد الحالات.