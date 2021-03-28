إطلالات النجمات ومدونات الموضة بالأزياء المطبعة للربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 مارس 2021 10:47 مساءً - مع دخول فصل الربيع لهذا العام عليك التفكير في إجراء بعض التعديلات على خزانة ملابسك؛ لتنسيق أزياء مناسبة لمظهرك وإدخال قطع يمكن ارتداؤها في هذا الموسم، ولإطلالة ربيعية مميزة ولا تبطل موضتها سريعاً، فقد جمعنا لك عدة تنسيقات لـ الأزياء المطبعة من وحي النجمات ومدونات الموضة.



نور ستارز بفستان ربيعي للشابات

نور ستارز بفستان ربيعي للشابات



تعتمد اليوتيوبر العراقية والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، نور ستارز، على الفساتين القصيرة ذات التصاميم الباهرة والشبابية في مظهرها اليومي، ومن أبرز إطلالاتها لفصل الربيع الحالي تأنقت بفستان أبيض مطبع بالفوشيا ومصمم بأكمام منسدلة الأكتاف وبعدة طبقات من الأسفل لخيار شبابي ناعم.

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لين مرجان بفستان ميدي مطبع

لين مرجان بفستان ميدي مطبع



في إطلالة كلاسيكية أنيقة ظهرت البلوغر السعودية، لين مرجان، بفستان ميدي خفيف مصمم باللون البني ومطبع بالأسود مع أكمام منفوخة الأكتاف وحزام أسود للخصر من الجلد، وزينت مظهرها بحذاء بكعب أسود واكسسوارات ذهبية لخيار مميز ولافت.

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طبعات الزهور الربيعية من العنود بدر

جمبسوت ربيعي مطبع من العنود بدر

فستان مطبع للربيع من العنود بدر



العنود بدر، مصممة أزياء سعودية، تُعتبر حالياً واحدة من أشهر مصممات الأزياء في العالم العربي، ولها أكثر من مليون متابع على موقع انستغرام، ولحرصها على مواكبة خطوط الموضة فقد رصدنا لكُنَّ من وحيها أفكاراً للأزياء الربيعية المطبعة؛ حيث نسقت جمبسوت قصيراً زهرياً مطبعاً بالزهور ومزيناً بحزام ذهبي للخصر مع معطف البليزر الرمادي، وأكملت اللوك بمجوهرات متعددة الأشكال مع حقيبة بنية من الجلد، واختارت في إطلالة أكثر بساطة فستاناً باللون البني مطبعاً بالزهور الزرقاء مع قلادات ذهبية وأساور ملونة، لخيار مرح وأنيق للشابات.

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إطلالة محتشمة من شيماء علي

إطلالة محتشمة من شيماء علي



لفتت أنظارنا الممثلة الكويتية، شيماء علي، بإطلالة محتشمة وأنيقة بفستان ربيعي مطبع صُمم باللون الأسود المزين بزهور فوشيا مع أكمام منفوخة، وأكملته بجوارب طويلة سوداء مع حقيبة ضخمة من الجلد.

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هبة الدري بالبنطلون الواسع المطبع

هبة الدري بالبنطلون الواسع المطبع



لإطلالة عملية أنيقة وناعمة، ارتدَت الممثلة المصرية، هبة الدري، بنطلوناً واسعاً باللون البيج مزيناً بطبعات اللونين البني والأبيض، مع بلوزة سماوية بأكمام منفوخة، وأكملت إطلالتها ببوت من المخمل، واكسسوارات ناعمة وعملية.

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