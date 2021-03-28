نهى فتاة قاصر تحول زفافها لبكاء بعد فض الحفل.. كانت في الكوشة بفستانها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تزينت صباحا وتركت منزل أهلها بإحدى مناطق مركز بيلا التابع لمحافظة كفر الشيخ، وتوجهت لـ«الكوافير» للتجهيز لحفل زفاها، ارتدت فستانها الأبيض والابتسامات تعلو وجهها، التقطت صوراً تذكارية مع صحابتها أثناء وضع «المكياج»، على وجهها، ساعات قليلة تفصلها عن الذهاب لبيتها الجديد «عش الزوجية»، ستكون مع عريسها الذي اختاره قلبها وارتبطت به، لكن سرعات ما تبدلت أحلامها وتحولت ابتساماتها لبكاء بعدما جرى فض «حفل زفافها»، ليس لكونه مخالفاً للإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا، إنما كونها «فتاة قاصر»، لم تبلغ السن القانونية للزواج.

فتاة قاصر: القصة الكاملة لمنع الزواج

«نهى.ع»، طفلة صغيرة، لم يتخطَ عمرها الـ16عاماً، في حكم القانون «فتاة قاصر»، لكن في حكم العُرف فهي فتاة بالغة ناضجة يحق لها أن تتزوج وتُنجب، كعادة أهل الريف، كانت تتمايل وتتراقص على أنغام الموسيقى، لكنها تفاجأت بقوة أمنية تفض حفل زفافها وتأخذ والدها وحماها إلى قسم الشرطة لأخذ التعهدات اللازمة بعدم تزويجها لأنها «فتاة قاصر»، لتبكي الفتاة على حلمها الذي ظنت أنه تحطم أمام أعينها، ولم تعلم أنه بهدف حمايتها، وفق مصدر مقرب من الأسرة.

بلاغ بزواج فتاة قاصر في بيلا

«جالي بلاغ يوم الجمعة المغرب، من خط نجدة الطفل، مضمونه أن في فتاة قاصر هتتجوز بعد أقل من ساعة هتكون في الكوشة، على طول كلمت مكتب محافظ كفر الشيخ، وتواصلت مع رئيس مجلس مدينة بيلا، وقوات الشرطة، وتوجهت إلى هناك وتمكن الأمن من فض الفرح، وخد والد الفتاة وحماها إلى ديوان مركز الشرطة، وهناك أخذنا تعهدات عليهم بعدم إتمام الزفاف إلا بعد بلوغ الفتاة القاصر سن الزواج القانوين 18 سنة»، هكذا لخصت آلاء خفاجي، مدير وحدة حماية الطفل بكفر الشيخ القصة.

فتاة قاصر لم يعقد قرانها رسميا

وكانت وحدة الطفل بكفر الشيخ، تمكنت من منع تزويج فتاة قاصر أي دون السن القانونية يوم زفافها، وأكد مصدر أنها كانت في الكوشة وعلى المسرح ولم يعقد قرانها بشكل قانوني، وذلك بعد ورود بلاغ من خط النجدة، وتحرر محضر بالواقعة.