ما الرسالة التي تحاول السيدة الأميركية إيصالها من خلال أزيائها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 مارس 2021 07:47 مساءً - تعتبر الدكتورة جيل بايدن شخصية مرموقة في المجتمع الأميركي فهي تتمتع بشخصية فذة وقد اتجهت اليها انظار العالم بكامله كونها زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي نجح في الانتخابات الأميركية بعد دونالد ترامب. ثمة الكثير من التساؤلات التي أحاطت بالسيدة الأميركية الأولى وأبرزها كان السؤال التالي:



هل ستتمكن الدكتورة بايدن من منافسة سابقتها ميلانيا ترامب التي شغلت هذا المنصب؟





جيل بايدن ترتدي فستاناً من أكريس وسترة من فيرونيكا بيرد

الصورة من حساب السيدة الأميركية الأولى للموضة

@drjillbidenfashion



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قد يبدو من الظلم المقارنة بين الاثنتين لعدة أسباب وهي:



ميلانيا تتمتع بمقاييس عارضات الأزياء فيما تتميز دكتورة بايدن بثقافتها الجامعية وقربها من جيل الشباب.

ميلانيا معتادة على الظهور الإعلامي والجلسات التصويرية فيما تميل السيدة الأولى الحالية الى الابتعاد عن الضجة الإعلامية والمناسبات غير الضرورية.

إذا اطلعنا على حساب السيدة الأولى الرسمي على انستغرام منذ توليها مهامها نراه غير حافل بالصور اليومية كما كان الحال مع ميلانيا، فلكل ظهور رسالة ولكل زي تختاره مغزى.



السيدة الأميركية الأولى د.جيل بايدن ترتدي فستاناً منقطاً من مايكل كورس



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ما الرسائل التي تحاول الدكتورة جيل بايدن إيصالها من خلال الأزياء التي تختارها في المناسبات التي تحضرها؟



الرسالة الأولى: التصاميم الأميركية فجيل بايدت تركز في غالبية إطلالاتها على التصاميم الأميركية ونراها كثيراً في فساتين من مايكل كورس وأوسكار دي لارنتا وبراندن مكسويل، ونراها تنتعل أحذية من ستيوارت وايزمن. الأمر الذي يبرهن لنا أنها تدعم الصناعة المحلية كونها خير سفيرة لبلدها. هذا الأمر لا يعني كرهها للتصاميم الغير أميركية بدليل ارتدائها أحياناً لماركات أخرى مثل تاييرات من جورجيو أرماني ولكن الأمر يقتصر على مناسبات قليلة جداً.

جيل بايدن ترتدي فستاناً مطبعاً من أوسكار دي لارنتا

الصور من حساب جيل بايدن للموضة على إنستغرام





الرسالة الثانية: تشكّل السيدة الأولى الداعم الأكبر للنساء فتكاد لا تخلو إطلالاتها الرسمية من سترة للمصممة فيرونيكا بيرد وهي المصممة الأميركية التي أسست هذه الماركة مع زوجة شقيقها منذ العام 2009.





جيل بايدن ترتدي فستاناً عاجياً من مايكل كورس وسترة من فيرونيكا بيرد

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الرسالة الثالثة: تحترم جيل بايدن البيئة وتدعو الى الحفاظ عليها عن طريق تدوير الملابس حتى وتكرار ارتداء القطع أكثر من مرة فهناك الكثير من القطع التي ظهرت فيها جيل بايدن أكثر من مرة وهي لا تخجل من ذلك وهي قطع أساسية كالسترة أو الحذاء والتي تتلقفها الصحافة ومواقع التواصل فوراً ولا يمكن حجبها كالقميص الأبيض أو السروال الأسود الذي قد لا يلفت الانتباه في حال تكراره.

جيل بايدن تعاود الظهور بالسترة نفسها بعد فترة قصيرة من ظهورها فيها





الرسالة الرابعة وهي حرصها على ألوان الباستيل الراقية والتي تريح النظر بقصتها المحتشمة وتبعث الاطمئنان والثقة بالدور الذي تؤديه، لذا وبالرغم من كونها لا تتمتع بجمال ميلانيا ولكنها تُعتبر مصدر ثقة وراحة بالنسبة الى الأميركيين، وهذا أكثر من كاف لتلعب مهامها بكل احتراف ومهنية حتى انتهاء ولاية زوجها ورغم كونها لاتتكل على مصمم أزياء محترف معتمد لديها كما ميلانيا وعلاقتها مع المصمم بيار هرفيه الرعي لمعظم إطلالاتها.

جيل بايدن ترتدي فستاناً أبيض كريمي من براندون مكسويل وتنتعل حذاء نيود من ستيوارت وايزمن

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