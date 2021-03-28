كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 مارس 2021 07:47 مساءً -

يُعتبر اللؤلؤ من أفخر أنواع الأحجار الكريمة؛ إذ كان زينة النساء منذ القدم، ويُنسب الحجر إلى الأنوثة والنعومة، ومن هنا لاحظنا أن عدداً كبيراً من دور المجوهرات الفاخرة يركز عليه بشكل لافت لمظهر أنيق في مختلف الأوقات، ولتتزيني بمجوهرات اللؤلؤ الفاخرة موضة صيف 2021، رصدنا لكُنَّ عدة تصاميم من إطلالتك ستجعلك مَحَطَّ أنظار الجميع.

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مجوهرات لؤلؤية فاخرة موضة صيف 2021

سوار من مجموعة «أموليت دو كارتييه Cartier»

سوار من مجموعة «أموليت دو كارتييه Cartier»





من علامة كارتييه Cartier اخترنا لكُنَّ سواراً من مجموعة «أموليت دو كارتييه» صُمِّمَ بموديل صغير الحجم مصنوع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، ورُصِّع بماسة بقطع بريانت الحديثة مع عرق اللؤلؤ الأبيض بشكل دائري أنيق ومناسب للمظهر اليومي.

أقراط لاكي سبرينغ بلوم بلاسوم من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

أقراط لاكي سبرينغ بلوم بلاسوم من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels





تحتفي مجموعة لاكي سبرينغ بالربيع من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels من خلال الحلي المصممة بأشكال الخنافس والأزهار، لتُثري دار فان كليف آند آربلز الإبداعات المصنوعة من الذهب الزهري والأحجار الملونة، ومن هذه المجموعة اخترنا لك أقراطاً صيفية مميزة مصنوعة بشكل زهرة من الذهب الوردي مع عرق اللؤلؤ الأبيض في المنتصف.

سوار اللآلئ من لازوردي Lazurde

سوار اللآلئ من لازوردي Lazurde





لمظهر يومي لافت للأنظار، انتقينا لكُنَّ من لازوردي Lazurde سوار اللآلئ الجميلة الذي يُعَدُّ قطعة مذهلة لتقدِّميها هدية لمن تحب اللآلئ، حيث صممت بخمس حبات من اللؤلؤ مربوطة بسلسلة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، مع فص لامع وصغير.

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سلسلة كيكو من داماس Damas

سلسلة كيكو من داماس Damas





قدمت علامة داماس Damas سلسلة من اللؤلؤ من مجوعة «كيكو»، صُمِّمَتْ بقلادة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، مع ثلاث حبات من اللؤلؤ ذي الأحجام المختلفة المزين بأسلوب متدلٍّ لخيار يومي بسيط وأنيق.



قلادة من شانيل Chanel

قلادة من شانيل Chanel



من علامة شانيل Chanel اخترنا لكُنَّ قلادة Plume de Chanel من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً زُينت بريشة فضية تدلُّ على النعومة والحريّة لتشكِّل رسماً أيقونياً مستوحًى من مجموعة مدموازيل شانيل الأولى للمجوهرات، ورصعت بالألماس إلى جانب حبة من اللؤلؤ.

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