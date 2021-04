باريس هيلتون تهدي كلبتها حقيبة فاخرة: ثمنها 86 ألف جنيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أهدت الفنانة العالمية باريس هيلتون، حقيبة صغيرة فاخرة لكلبتها، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدة صور رفقة كلبتها التي تقوم بتدليلها عادة، مع الحقيبة الجديدة الفاخرة.

وبحسب الصورة، فإن الحقيبة من توقيع Hermès Micro Kelly Charm، وهي بقيمة 5500 دولار، أي ما يعادل 86 ألف جنيه مصري.

وعادة ما تهدي «هيلتون» كلبتها العديد من الهدايا، ذات العلامات التجارية الضخمة.

من هي باريس هيلتون؟

وُلدت 17 فبراير 1981، حفيدة من كونراد هيلتون «مؤسس فنادق هيلتون» ووريثته.

أكبر أولاد ريتشارد و‌كاثي هيلتون، ويبلغ إجمالي ثروة عائلتها 5.0 مليارات دولار.

عاشت باريس طفولتها وريثة للسلاسل، ثم اشتهرت بعد عرضها الأفلام المثيرة للجدل.

بدأت شهرة باريس، ترتفع في حوالي عام 2001، حيث قادتها شهرتها لأن تشترك في برنامج الحياة الواقعية The Simple Life، من قناة Fox الأمريكية، الذي وصل الآن إلى موسمه الخامس.

برزت باريس هيلتون في عدد من الأدوار الثانوية في بعض الأفلام، أبرزها فلم الرعب «The House Of Wax» سنة 2005، والتي حازت على جائزة التوتة الذهبية لدورها في الفيلم.

نشرت ألبومها الأول بعنوان Paris، في 2016.

تعرضت باريس هيلتون لعدد من المشكلات مع القانون، كان آخرها في عام 2010، في كأس العالم، حيث ضبطت وهي تدخن الحشيش، في إحدى مباريات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وسبق ذلك في عام 2007، فقد حكم عليها بالسجن 45 يوما ثم تم تخفيفها إلى 23 يوما فقط، حيث تم ضبطها وهي تقود سيارتها البنتلي برخصة موقوفة.

شاركت مع المغنية جابي ديمارتينو في الفيديو الموسيقي لأغنية Flowers وأغنية Sorry Not Sorry لديمي لوفاتو

تقدر ثروة باريس هيلتون بـ100 مليون دولار.