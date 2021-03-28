الامارات | الكويت تستعيد من العراق أطناناً من أرشيفها الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستعيد من العراق أطناناً من أرشيفها الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّمت الكويت من العراق اليوم الأحد ثمانية أطنان من الأرشيف والملفات والممتلكات العائدة لمؤسسات كويتية مختلفة كانت قد وضعت القوات العراقية يدها عليها خلال فترة الغزو في عام 1990.

وهذه ثالث شحنة من أرشيف الدولة الخليجية يجري استعادتها من العراق منذ عام 2019، حسبما أعلن مسؤولان كويتي وعراقي بعد توقيع محضر التسليم في معهد سعود الناصر الدبلوماسي في العاصمة.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات ناصر الهين إن الشحنة تتضمن «أرشيف كل من جامعة الكويت ووزارة الإعلام وكثير من الجهات الاخرى، بالإضافة الى بعض الأجهزة الخاصة بوزارة الإعلام».

وأضاف أن «الكويت ترحب بهذه الجهود دوماً واستكمال تسليم الأرشيف ونتطلع الى المزيد من التعاون، وستكون هناك خطوات إضافية قريبة للوصول إلى تسليم الأرشيف بالكامل».

من جهته، لفت وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية قحطان الجنابي إلى أن الجانب الكويتي أرسل في وقت سابق كشوفات بالمفقودات الكويتية "وبناء على ذلك يتم التسليم".

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