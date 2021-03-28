6 أعراض شائعة تدل على نقص الفيتامينات في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت أسماء مرسي

يمكن أن يتسبب النظام الغذائي الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية في ظهور مجموعة متنوعة من الأعراض غير الجيد.

وهذه الأعراض والعلامات قد تكون طريقة لجسمك، للتعبير عن النقص المحتمل في الفيتامينات والمعادن.

وهنا نستعرض أبرز الأعراض والعلامات الأكثر شيوعًا لنقص الفيتامينات والمعادن وكيفية معالجتها، وفق ما جاء في موقع "healthline ".

- تقصف الشعر والأظافر:

قد تتسبب مجموعة متنوعة من العوامل في تقصف الشعر والأظافر واحد منهم هو نقص البيوتين، حيث يساعد البيوتين المعروف أيضًا بأسم فيتامين ب 7 الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، ولكن عند نقصه يحدث تقصف الشعر والأظافر من أكثر الأعراض الملحوظة.

وتشمل الأعراض الأخرى لنقص هذا الفيتامين كالتعب المزمن، وآلام العضلات، والتشنجات، فضلا عن الوخز في اليدين والقدمين.

ويعتبر النساء الحوامل والمدخنين بكثرة، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي، هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص البيوتين.

وقد يؤدي تناول بياض البيض النيء إلى انخفاضه أيضًا في الجسم، وذلك لأن بياض البيض يحتوي على أفيدين، وهو بروتين يرتبط بالبيوتين ويمكن أن يقلل من امتصاصه.

لذلك من الضروري تناول الأطعمة مثل: اللحوم، والأسماك، ومنتجات الألبان، والمكسرات، والبذور، والسبانخ، والبروكلي، والقرنبيط، والبطاطا الحلوة والخميرة والحبوب الكاملة والموز.

- تقرحات الفم أو تشققات في زوايا الفم:

تشير تقرحات الفم إلى نقص في فيتامينات الحديد أو فيتامين ب، ويحدث التهاب الشفة الزاوي وهو حالة تتسبب في تشقق زوايا الفم أو انشقاقها أو نزيفها، وذلك بسبب زيادة إفراز اللعاب أو الجفاف، ومع ذلك قد يحدث أيضًا بسبب عدم كفاية تناول فيتامينات الحديد وفيتامين ب، وخاصة الريبوفلافين.

وإذا كنت تعاني من هذه المشكلة، يجب تناول المزيد من الدجاج، والأسماك، والبقوليات، والخضروات ذات الأوراق الداكنة، والمكسرات، والبذور والحبوب الكاملة.

- نزيف اللثة:

في بعض الأحيان، تكون فرش الأسنان الخشنة هي سبب نزيف اللثة، ولكن يمكن أيضًا أن النظام الغذائي لديك يفتقر إلى فيتامين سي.

حيث يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في التئام الجروح والمناعة، كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة، مما يساعد على منع تلف الخلايا.

وتشمل العلامات الشائعة الأخرى لنقص فيتامين سي ظهور بعض الكدمات، وبطء التئام الجروح، وجفاف الجلد المتقشر، ونزيف الأنف المتكرر.

لذلك يوصي بإضافة الخضروات والفواكه الطازجة التي تحتوي على فيتامين سي، لتقوية المناعة واللثة.

- ضعف الرؤية الليلية وتضرر بياض على العينين:

يمكن أن يتسبب نقص فيتامين أ إلى ضعف الرؤية وتضرر بياض العين،

على سبيل المثال، غالبًا ما يرتبط انخفاض تناول فيتامين أ، بحالة تعرف بأسم العمى الليلي، مما يقلل من قدرة الناس على الرؤية في الإضاءة المنخفضة أو الظلام.

وذلك لأن فيتامين أ ضروري لإنتاج الرودوبسين، وهو صبغة توجد في شبكية العين تساعدك على الرؤية في الليل.

ويمكن أن تكون أعراض التسمم بفيتامين أ خطيرة وتشمل الغثيان، والصداع، وتهيج الجلد، وآلام المفاصل والعظام، وفي الحالات الشديدة تصل إلى الغيبوبة أو الموت.

ولحل هذه المشكلة، يجب التركيز على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ، كمنتجات الألبان، والبيض، الأسماك، والخضروات الداكنة.

- قشرة الرأس:

يعد التهاب الجلد الدهني وقشرة الرأس جزءًا من مجموعة اضطرابات الجلد التي تؤثر على المناطق المنتجة للدهون في الجسم.

ويحدث بسبب انخفاض فيتامينات B2 وB3 وB6، ويؤدي إلى حكة الجلد، وحدوث قشرة الرأس، كما يمكن أن تظهر القشرة أيضًا على الوجه وأعلى الصدر، والإبطين، والفخذ.

ويوصي بتناول الأطعمة التي تحتوي على هذه الفيتامينات مثل: الأطعمة الغنية بالنياسين والريبوفلافين والبيريدوكسين، الحبوب الكاملة، والدواجن واللحوم، والأسماك، والبيض، ومنتجات الألبان، والبقوليات، الخضروات، والمكسرات والبذور.

- نتوءات حمراء أو بيضاء على الجلد:

قد تظهر على الجلد نتوءات حمراء أو بيضاء، وهذا يشير إلى انخفاض في فيتامينات A وC.

لذا يوصي بتناول البيض والسمك، والفواكه والخضراوات ذات اللون الأصفر إلى نظامك الغذائي.

- الشعور بالتعب والإرهاق:

إن الشعور بالتعب والإرهاق، وكذلك النعاس الشديد طوال اليوم، يمكن أن يصبح مؤشرا على أن جسمك يفتقر إلى فيتامين B12، وهذا النقص قد يمنع حمل كمية كبيرة من الأكسجين للجسم، مما يشعرك بالنعاس والإرهاق.