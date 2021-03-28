كورونا اليوم: تجنب 5 أخطاء بعد التطعيم.. و3 فئات أكثر عرضة للآثار الجانبية للقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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3 فئات أكثر عرضة للآثار الجانبية للقاح

اشتكى العديد من متلقي اللقاحات من النتائج السلبية بعد التطعيم، لكن هل من الشائع أن يعاني الجميع من آثار جانبية؟ ليس حقيقيا، وفقًا للدراسات، لن يكون لكل من يحصل على لقاحات كورونا آثار جانبية، وفقا لموقع thehealthsite.

المجموعات الثلاث الأكثر عرضة للمعاناة من آثار جانبية هم، النساء والشباب والمتعافون من الفيروس.

الكشف عن أعراض غير متوقعة

فيما تتضافر الجهود للقضاء على الوباء الذي اجتاح العالم قبل أكثر من عام، تحيط يوماً بعد آخر ألغاز كبرى الفيروس المستجد.

فقد روت ناجية من كوفيد-19 عن معاناتها، حيث شكت من ألم العينين المستمر، وفي حديث لشبكة "إيه بي سي نيوز"، قالت ماي كرافيتز، من مدينة نيويورك، إنها اعتقدت أنها تتعافى من فيروس كورونا، بعد أن عانت من أعراض خفيفة فقط من العدوى لبضعة أسابيع في أواخر فبراير، ومع ذلك، لم يمض وقت طويل قبل أن تبدأ في تجربة أحد الأعراض الجديدة غير المتوقعة: ألم العينين المستمر، وفقا للعربية.

تجنب 5 أخطاء بعد أخذ اللقاح يمكن أن تجعلك مصابا

رغم الحصول على لقاح كورونا، لا تزال هناك فرص للإصابة بفيروس كوفيد حتى بعد تلقي التطعيم، حالات الاختراق، كما يطلق عليها، هي احتمال حقيقي في الوقت الحالي، على الرغم من ندرتها، يمكن أن تحدث فرص الإصابة مرة أخرى بفيروس كوفيد، حتى مع اللقاح، فإن بعض الناس يصابون بالعدوى بعد الحقن، وفقا لموقع timesofindia.

بعض الاحتياطات الإضافية، مثل هذه، ستعرضك لخطر أكبر للإصابة بـ كوفيد-19 بعد الحصول على اللقاح، وهي عدم ارتداء الكمامة بانتظام، عدم الحصول على اللقاح إذا كنت قد أصبت بـ كوفيد من قبل، السفر بلا حذر، إذا كنت تعاني من نقص المناعة، القيام بأنشطة خطيرة مثل التواجد في صالات الألعاب الرياضية.

هل عدم تعرضك لآثار جانبية بعد تلقي لقاح كورونا يعني عدم فعاليته؟

اشتكى بعض متلقي لقاح كورونا تعرضهم لبعض الآثار الجانبية، فلدى الكثيرين انطباعًا بأن تسبب اللقاحات في آثار جانبية مؤقتة يشير إلى علامة جيدة بأن الجهاز المناعي ينتبه، ويجهز متلقي اللقاح حال الإصابة بفيروس كورونا.

وطرح موقع medicalxpress سؤالا حول ما إذا لم يعاني بعض متلقي اللقاح من آثار جانبية، وما إذا كان ذلك يعني أن اللقاح لم يعمل، حيث يقول خبراء الأمراض المعدية، إنه لا يوجد دليل على أن نقص الآثار الجانبية يعني أن الشخص الذي تم تطعيمه غير محمي ضد كورونا.