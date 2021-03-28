هل يعني عدم تعرضك لآثار جانبية بعد تلقي لقاح كورونا عدم فعاليته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

اشتكى بعض متلقي لقاح كورونا تعرضهم لبعض الآثار الجانبية، فلدى الكثيرين انطباعًا بأن تسبب اللقاحات في آثار جانبية مؤقتة يشير إلى علامة جيدة بأن الجهاز المناعي ينتبه، ويجهز متلقي اللقاح حال الإصابة بفيروس كورونا.

وطرح موقع medicalxpress حول ما إذا لم يعاني بعض متلقي اللقاح من آثار جانبية، وما إذا كان ذلك يعني أن اللقاح لم يعمل.

يقول خبراء الأمراض المعدية، إنه لا يوجد دليل على أن نقص الآثار الجانبية يعني أن الشخص الذي تم تطعيمه غير محمي ضد كورونا.

وأشار الخبراء إلى أنه في التجارب السريرية، أبلغ أقل من نصف متلقي اللقاح عن نوبات معتدلة أو شديدة من الآثار الجانبية "الجهازية" مثل الحمى والصداع والتعب، وحالت الأدوية دون حدوث معظم حالات المرض.

يقول بول أوفيت- مدير مركز تعليم اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا. جلين رال ، اختصاصي المناعة في مركز فوكس تشيس للسرطان ؛ وسارة كولز ، طبيبة الأسرة والأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة أريزونا.

تقول سارة كولز طبيبة الأسرة والأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة أريزونا، إن اللقاحات لا تزال تعمل حتى لو لم يكن هناك آثار جانبية، في حين أن العديد من الآثار الجانبية الكثير منها لا تفعل ذلك.

ويشير بول أوفيت- مدير مركز تعليم اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، إلى إنه لم يكن على علم بالدراسات الرسمية حول ما إذا كانت الآثار الجانبية مرتبطة بفاعلية اللقاح، لكنه وافق على أن قلة الحمى أو الصداع ليست مدعاة للقلق.

بعبارة أخرى، كلتا الظاهرتين - اكتساب المناعة ومعاناة الآثار الجانبية - يتم تحريكهما من خلال نفس سلسلة إشارات التحذير من الالتهاب في جهاز المناعة بمجرد حقنك.

ولكن لمجرد أن هذا الالتهاب الأولي ناجح في تحفيز إنتاج الأجسام المضادة والدفاعات الأخرى ضد المرض، فإنه لا يسبب بالضرورة حمى.

وأكد جلين رال- اختصاصي المناعة في مركز فوكس تشيس للسرطان، أن معظم اللقاحات الحديثة الأخرى تسبب القليل من الآثار الجانبية، إن وجدت، لكنها تعمل بشكل جيد، قائلًا: "إننا في العادة لا نرى آثارًا جانبية ملحوظة بعد التطعيم، من بين الاستثناءات".

وأضاف بأن ما إذا كان الأشخاص يعانون من آثار جانبية يمكن تحديده من خلال عوامل أخرى إلى جانب أجهزتهم المناعي، بما في ذلك التعب والتوتر وكيف يشعرون بالألم.

تختلف معدلات الآثار الجانبية المختلفة اختلافًا طفيفًا في كل لقاح من لقاح كورونا، وفي تلك التي تتطلب جرعتين، تميل إلى أن تكون أكثر شيوعًا بعد الجرعة الثانية.

مع اللقاح الذي صنعته شركة فايزر على سبيل المثال، أبلغ 3.7٪ من المشاركين في التجربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا عن حمى بعد الجرعة الأولى، و 15.8٪ أبلغوا عن حمى بعد الجرعة الثانية - لا تزيد عادة عن 102 درجة، فيما أبلغ نصف المستفيدين عن صداع بعد الجرعة الثانية، لكن معظمهم كانوا معتدلين أو خفيفين.