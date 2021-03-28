احترس منها.. 4 عادات يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

لا يرتبط مقدار ضغط الدم في الجسم فقط بالوراثة، بل يمكن أن يتأثر أيضًا بنمط الحياة، مثل النظام الغذائي وممارسة التمارين الروتينية وعادات النوم، فيعرف الكثير من الناس أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والملح والسكر ونمط الحياة الخامل يمكن أن يؤثر على مستويات ضغط الدم، كما أن هناك العديد من العادات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على قراءات ضغط الدم أيضًا.

أصدرت جمعية القلب الأمريكية قائمة بالعادات الخفية التي يمكن أن تؤثر على ضغط دم الشخص، وفيما يلي بعض العادات التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم التي يجب الانتباه لها، كما استعرضها موقعhealth.kompas.

1.استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية

ثبت أن الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية، بما في ذلك العقاقير المضادة للالتهابات مثل نابروكسين (أليف) وإيبوبروفين (أدفيل)، تزيد من ضغط الدم، وتميل الأدوية مثل الأسيتامينوفين (تايلينول) أو الباراسيتامول أيضًا إلى التسبب في زيادة ضغط الدم، إضافة إلى ذلك، من المعروف أن العديد من مزيلات الاحتقان التي تُصرف دون وصفة طبية تزيد من ضغط الدم.

يمكن لبعض الأدوية التي تستلزم وصفة طبية أيضًا أن تزيد من ضغط الدم لتسبب ارتفاع ضغط الدم، وقد تشمل هذه الأدوية "الأدوية الموصوفة لعلاج الصحة النفسية، أدوية منع الحمل عن طريق الفم، مثبطات المناعة، أدوية السرطان، المنشطات".

2. استهلاك القهوة كل يوم

يمكن أن يساهم الكافيين في زيادة ضغط الدم، ويُنصح عمومًا أن يقصر الكافيين على أقل من 300 ملليجرام (مجم) أو حوالي كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا للمساعدة في منع ارتفاع ضغط الدم من الوصول إلى المستويات الحرجة، كما يُقترح الحد من استهلاك الكحول كوسيلة لمنع ارتفاع ضغط الدم.

3. بعض المكونات والمكملات الغذائية

يمكن أن تسبب بعض المكملات الغذائية والتركيبات الغذائية ارتفاعًا في ضغط الدم، وليست كل المكملات الغذائية التي تحمل علامة "طبيعية" مضمونة، على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن أن المكملات العشبية والعلاجات المنزلية التي تستخدم مكونات مثل عرق السوس تسبب ارتفاع ضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحتوي الأطعمة التي تحتوي على أجبان قوية ولحوم مقددة وحتى منتجات الصويا على مستويات عالية من التيرامين، فيمكن أن تتفاعل هذه المواد مع مضادات الاكتئاب مثل مثبطات مونوامين أوكسيديز (MAOIs) ، مما يؤدي إلى نوبات ارتفاع ضغط الدم.

4. قراءات غير صحيحة لضغط الدم

يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بـ "ارتفاع ضغط الدم المرتفع المعطف الأبيض"، وهو القلق عند زيارة الطبيب أو الحصول على علاج يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، فقد يعطي هذا القياس أيضًا صورة خاطئة لارتفاع ضغط الدم في غرفة فحص الطبيب، وهذا يعني أن الأشخاص قد ينتهي بهم الأمر بتناول أدوية ضغط الدم غير الضرورية.

للتعويض عن ذلك، يمكن للناس أخذ قراءات ضغط الدم في المنزل، ثم مقارنة تلك القراءات بتلك الموجودة في عيادة الطبيب.

إذا كان رقم ضغط الدم أعلى في غرفة فحص الطبيب، فإن قياس ضغط الدم في المنزل يمكن أن يعطي المرضى ومقدمي الرعاية الصحية صورة دقيقة لضغط الدم في بيئة طبيعية، وللحصول على أدق قياس ممكن في المنزل، قم بقياس ضغط الدم باستخدام جهاز محمول تمت معايرته جيدًا وبطارية جيدة، استعد لقراءة ضغط الدم عن طريق إفراغ مثانتك، وتجنب السجائر أو الكافيين لمدة 30 دقيقة قبل أخذ القياس، والجلوس لبضع دقائق قبل أخذ القراءة.