كورونا طويل الأمد عند الأطفال.. إليك كل ما تريد معرفته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يتم تداول أكثر من رواية حول فيروس كورونا باستمرار، ففي البداية قيل إن الأطفال لا يتأثرون بشكل خطير بالفيروس، ولكن في حين أن الالتهابات الحادة لدى الأطفال تميل إلى أن تكون أكثر اعتدالًا، فهناك أدلة ناشئة على أنهم مثل البالغين، معرضون لخطر استمرار الأعراض والإصابة بكوفيد طويل المدى، وفقًا لما ذكره موقع medicalxpress.

يقدر مكتب الإحصاءات الوطنية في إيطاليا أن حوالي 13٪ -15٪ من الأطفال المصابين بفيروس كورونا يعانون من أعراض تستمر لأكثر من خمسة أسابيع، ويشير بحث جديد إلى أن أكثر من نصف الأطفال المصابين بكورونا لديهم على الأقل عرض واحد مستمر على مدى 17 أسبوعًا بعد التشخيص، من بين هؤلاء، أفاد 43 ٪ أنهم أضعفوا من أعراضهم أثناء الأنشطة اليومية.

-إلى متى يؤثر مرض كوفيد على الأطفال؟

كشفت الأبحاث التي أجريت على فترة طويلة من كورونا عند البالغين عن قائمة طويلة من الأعراض، تشير الدلائل المبكرة إلى أن الأطفال يتشاركون أيضًا في العديد من هذه الأشياء، غالبًا ما تظهر الأعراض عند البالغين - مثل التعب وآلام العضلات والمفاصل والصداع والأرق ومشاكل الجهاز التنفسي وخفقان القلب - بشكل متكرر عند الأطفال.

ووجدت نسخة أولية منفصلة أكبر - والتي استطلعت آباء الأطفال المصابين بفيروس كوفيد لفترة طويلة، في الغالب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة - نتائج مماثلة، عبر عينة من 510 أطفال، كان التعب والضعف (87٪) والصداع (79٪) وآلام البطن (76٪) وآلام العضلات والمفاصل (61٪) شائعة، كما تم الإبلاغ عن أعراض الجهاز الهضمي بشكل متكرر نسبيًا ، وكذلك الشكاوى الجلدية مثل الطفح الجلدي.

هناك أيضًا عددًا من السمات العصبية والنفسية التي قد تظهر في الأطفال الذين يعانون من كورونا لفترة طويلة: 61 ٪ من الأطفال يعانون من صعوبة في التركيز، و 46 ٪ صعوبة في تذكر المعلومات، و 33 ٪ صعوبة في معالجة المعلومات، و 32 ٪ صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة عند التحدث، وكان التهيج غير المبرر شائعًا أيضًا، وقد يكون مرتبطًا بالتهاب مستمر في الدماغ، على الرغم من أن هذا قد يكون أيضًا استجابة مفهومة للتوعك.

وتشير الورقة الدولية إلى أنه بالنسبة للبعض قد يكون هناك فجوة بين نهاية العدوى الحادة وبدء كوفيد الطويل، واحد من كل خمسة ممن شملهم الاستطلاع كان لديه فترة من العافية بعد الإصابة، ولفتت إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يكون له تأثيرات طويلة المدى على الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض أو لديهم أعراض بسيطة.

إرشاد لأولياء الأمور والمعلمين

لقد أثر الوباء على الأطفال والشباب من نواح كثيرة، البعض فاته سنة دراسية، لقد تأثرت أيضًا الصحة العقلية للأطفال، كما أن انخفاض النشاط البدني واللياقة البدنية يمثل خطرًا على الصحة أيضًا، الأهم من ذلك، أن الأطفال والشباب يخافون على مستقبلهم، إذا تمت إضافة كوفيد الطويل إلى هذا المزيج، فستكون التحديات هائلة.

لذلك يجب على الآباء محاولة عدم دفع الأطفال الذين يعانون من كورونا لفترة طويلة للقيام بالكثير، خاصة وأن التمرين يبدو أنه يساهم في الانتكاسات، فإذا كنت تعتقد أن طفلك يعاني من مرض كوفيد لفترة طويلة فاحتفظ بملاحظات عن الأعراض والأنماط، ويمكنك بعد ذلك أخذها للاستشارات مع الممارسين الطبيين.

مع عودة الأطفال إلى المدرسة، من الضروري أن يدرك المعلمون وجود كوفيد لفترة طويلة، فلا ينبغي ترك الأمر للآباء لتقديم معلومات للمعلمين حول كيفية تأثر أطفالهم، ويجب أن يفهم كلاهما أن كوفيد الطويل يحتاج إلى اعتباره إعاقة ذات مدة غير مؤكدة قد تستمر لأشهر.

تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن بعض الأطفال يعانون من الأعراض لمدة عام ولا تزال مستمرة، قد تكون الأعراض نفسها متنوعة ويمكن أن تتقلب، وقد تظهر بعد أشهر من الإصابة بفيروس كورونا، والتي قد تكون بدون أعراض.

لاحظ أنه نظرًا لأن كوفيد لفترة طويلة يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض الجسدية، فقد يؤدي إلى التغيب عن المدرسة. وقد تؤثر هذه التأثيرات، جنبًا إلى جنب مع التأثيرات المعرفية العصبية، مثل مشاكل معالجة المعلومات وضعف الذاكرة وصعوبات الكلام ، على التقدم الأكاديمي.

قد يحتاج الأطفال المصابون بفيروس كورونا لفترة طويلة إلى جداول زمنية مخصصة، يمكن أن يشمل ذلك التعلم عن بعد، وتوفير غرفة لقيلولة إذا لزم الأمر، والمراقبة والدعم أثناء دروس التربية البدنية، مع تعديلات لمراعاة التعب.