دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة مع صبا مبارك.. وابنة عمرو دياب تعلق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عددا من الصور التي جمعتها مؤخرا بالفنانة الأدرنية صبا مبارك.

رسالة حب من دينا الشربيني لصبا مبارك

وخلال الصور، وجهت «دينا» رسالة حب للفنانة صبا مبارك، حيث دونت خلالها بالإنجليزية قائلة: «في أصحاب وفي عيلة، بس في أصحاب بيبقوا هما عيلتك».

ابنة عمرو دياب تعلق

وعلى الرغم من انفصال الفنانة دينا الشربيني عن الفنان عمرو دياب، إلا أن علاقة ابنته الكبرى «نور» لا تزال جيدة بالأولى، إذ أرفقت تعليقا لها على صورها، قائلة بالإنجليزية: «بحبك».

وسرعان ما لاقت الصور تفاعل الآلاف من المتابعين، فجاء من بين التعليقات، «جميلات الفن»، «ربنا يخليكوا لبعض».

مسلسل «حكايات بنات»

يذكر أن الفنانتين اشتركا سويا في بطولة الأجزاء الثلاثة الأولى من المسلسل الدرامي الاجتماعي الشهير «حكايات بنات».

أول ظهور لدينا الشربيني عقب الاحتفال بعيد ميلادها

ومنذ أسابيع، كانت احتفلت دينا الشربيني بعيد ميلادها، وشاركت جمهورها لقطات من احتفالها بعدد من هدايا أصدقائها لها، عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام».

وعقب احتفالها بأيام، أطلت دينا الشربيني، ببنطال رياضي قاتم اللون، مع تيشرت رمادي بدون أكمام، مع ظهورها بدون «ميكاب»، خلال ممارستها مجموعة من الألعاب الرياضية ورفعها لأوزان، تحت إشراف مدربتها سالي.

عمرو دياب يرسل عطره الجديد لعدد من فريق عمل مسلسل دينا الشربيني

وفي وقت سابق، كانت كشفت مصادر لـ«هُن»، أن الفنان عمرو دياب، كان قد أرسل عطره الجديد إلى عدد من فريق عمل مسلسل دينا الشربيني الجديد، المقرر عرضه في رمضان، وعلى رأسهم مخرج العمل ومدير التصوير، على الرغم من عدم وجود صداقة قوية بينهما: «الهضبة عارفهم كويس، وقابلهم كتير، بس هما مش أصحابه القريبين».