إيمان العاصي في أحدث فوتوسيشن مع ابنتها: هي كل حياتي (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خضعت الفنانة إيمان العاصي، وابنتها ريتاج، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الفوتوغرافي أحمد أشكر، والتي أبهرت متابعيها.

وشاركت الفنانة إيمان العاصي، عددًا من صور جلسة التصوير التي خضعت لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت إيمان العاصي برفقة ابنتها بإطلالة رياضية، واعتمدت على ترك شعرها منسدلًا على كتفها، ولم تتكلف في وضع مساحيق التجميل، وأرفقت تعليقًا على الصور متغزلة في ابنتها، قائلةً، «هي كل حياتي معرفش اعيش من غيرها وهي، اخر صورة هي كل حياتها اهم عندها مني بجد».

ولقيت الصور الفوتوغرافية التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «قمرين، شبهك أوي، نسخة منك يا إيمي، عسل البنت طالعة لامها، يااخواتي كبرت واحلوت أووي، شبهك ربنا يخليهالك ويحفظهالك، الجمال عدى الكلام أووي، كل ماتكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى، يا دلعوا ده جماله مفيش أخوه، عقبال ما تفرحي بيها وتشوفيها عروسة، ازاي شبهك أوي كدة بجد، نسخة طبق الأصل منك».

وسبق أن جهت الفنانة رسالة لابنتها، عبر حسابها على موقع إنستجرام، من خلال صورة شاركتها معها، وقالت خلالها، «وجودها بيكملني ويطمني ويخليني مش حاسه انه ناقصني حاجه في الدنيا، هي طاقة أمل وحب وحياة بالنسبة لي، بتحس بيا وبقلبي من غير ما أتكلم، حنينة على كل الناس، حقيقة في مشاعرها ربنا خلق فيها حاجة مش في حد، كاملة بيكي يا ريتا ومش ناقصني حاجه بيكي، ربنا ادهالي علشان عارف هتعمل ليا ايه عوضي الحلو في كل حاجة قوية بيكي».

واختتمت إيمان العاصي، قائلة «إنتي صغيرة آه بس بتعلم منك دروس في كل موقف بيعدي علينا، بحبك يا نص الخير اللي فيا».