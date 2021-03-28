بدرية طلبة تتغزل في أحمد العوضي.. ومتابعون: خافي على نفسك من ياسمين (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو قصير لا يتعدى مدته ثوانٍ شاركته الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت خلاله برفقة الفنان أحمد العوضي، أثناء الكواليس الخاصة بمسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي سينافس ضمن السباق الرمضاني لعام 2021.

بدرية طلبة تتغزل في أحمد العوضي

وتغزلت الفنانة بدرية طلبة في العوضي، قائلة «جوز بنتي وأختي الصغننة ياسو الجدعنة كلها ربنا يسعدهم ويخليهم لبعض ويبعد عنهم العين اللي بموت فيهم هما الاتنين من كواليس مسلسل #اللى_ملوش_كبير #معانا_يارب».

وقالت الفنانة خلال مقطع الفيديو: «العسل أهو السكر أهو.. العوضي أهو»، ليرد أحمد العوضي قائلًا: « والنبي انتي اللي عسل».

ولقى مقطع الفيديو المصور الذي شاركته الفنانة بدرية طلبة، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصد آلاف من المشاهدات ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها «بحبكوا أوي، انتي قمر يا بدارة، ربنا يخليلك ياسمين يارب يا عوضي، انسان محترم، ايه الجمال ده، قمر هو وياسمين، مستنيين نشوفكوا سوا، خدي بالك ياسمين مبتهزرش، ياسمين بتغيير عليه أوي، خلي بالك من نفسك من ياسمين يا بدارة».

اللي مالوش كبير.. مسلسل رمضاني يجمع بين الثنائي

وينتظر الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، عرض مسلسلهما «اللي مالوش كبير»، في شهر رمضان المقبل، على شاشة cbc، ويعد أول تعامل بينهما عقب الزواج.

قصة زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وكانت أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة في فبراير من العام 2019، وبعد ذلك بحوالي عام بدأت الشائعات تكثر حول علاقتها بفنان وهو أحمد العوضي، وانتشرت لهما صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم أن الثنائي فضل الصمت، إلا أن وائل عبدالعزيز كان أحد أكثر المتحدثين عن الشائعات التي أحاطت بشقيقته، ليعلن الثنائي زواجهما خلال العام الماضي، من خلال تغيير الحالة الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى متزوجين دون الإشارة لبعضهما بعضا، والذي أوضحه خلال لقاء تلفزيوني قائلًا: «الجمهور عارف إننا مرتبطين».