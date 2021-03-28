نشرت الفيديو بعد الواقعة بـ3 أسابيع.. لماذا لم تقدم «فتاة دمنهور» بلاغًا ضد المتحرش؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو لا تتخطى مدته دقائق معدودة، أظهر جريمة تحرش تعرضت لها فتاة في أحد شوارع مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وثقتها أحد كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع.

أظهرت اللقطات الفتاة وهي تسير بعباءة فضفاضة وحجاب طويل، لتتفاجأ بالشاب وهو يمسك بجسدها، ما دفعها للوقوف خوفًا لتوبيخه، قبل أن تفر مسرعة، ليلحق بها ويتحرش بها مرة ثانية.

تداول المقطع وغضب الرواد

لم يمر الكثير على نشر مقطع الفيديو، حتى انتشر بشكل كبير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب مستخدمو موقع فيسبوك بالقبض على المتهم، ومعاقبته على فعله، وطالبوا الفتاة الضحية بالإبلاغ عن المتهم لمعاقبته، وعدم السكوت عن حقها.

القبض على المتهم.. والفتاة لم تتقدم ببلاغ

وكانت ضحية فيديو التحرش الشهير، صاحبة الـ 26 عاما، أكدت أنه خلال الساعات الماضية، تم بالفعل إلقاء القبض على المتهم «محمد.س» والذي يعمل بإحدى محلات الستائر -بحسب قولها.

وقالت الفتاة لـ«هن» إن سبب القبض على المتهم، هو تداول المقطع بشكل كبير، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الأمن للبحث عن المتهم والقبض عليه، مشيرة إلا أن الواقعة حدثت من فبراير الماضي، لكن المقطع لم يتداول سوى يوم الجمعة الماضية.

لماذا لم تتقدم ضحية التحرش الأخيرة ببلاغ ضد المتهم؟

وأكدت الفتاة التي رفضت الكشف عن هويتها، إنها لم تتقدم ببلاغ ضده، مكتفية بنشر صورته وفعله أمام الجميع، قائلة: «فضلت محتفظة بمقطع الفيديو اللي فرغناه من كاميرا المراقبة في الشارع، لكن مقدرش أفصح عن هويتي، بسبب بعض الضغوط العائلية، اكتفيت بفضحه وكنت على يقين أن الأمن هيتحرك من غير ما أعمل بلاغ لأن قضايا التحرش بتهم الرأي العام كله».