القاهرة - سمر حسين - يبحث البعض أثناء الصيام عن الوجبات السريعة التي لا ترهق المعدة، بديلا عن الوجبات الثقيلة التي يمكن أن تسبب ضررا للصحة، ويستعرض «هُن» مجموعة من الوصفات الصيامي السريعة.

أكلات صيامي سريعة

شوربة لسان عصفور بالسبانخ صيامي

المكونات

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة صغيرة مقطعة مكعبات

1 كوب جزر مقطع مكعبات

1 كوب كرفس مقطع

3 فصوص ثوم مفروم

6 أكواب شوربة خضار

380 جم طماطم مشوية ومقطعة

1 كوب مكرونة لسان عصفور

نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف

ربع ملعقة صغيرة أوريجانو

ربع ملعقة صغيرة روزماري

4 أكواب أوراق سبانخ

ملح وفلفل حسب الحاجة.

خطوات عمل شوربة لسان عصفور بالسبانخ صيامي

- في قدر كبير، يتم تسخين الزيت على نار متوسطة ثم تشويح البصل.

-إضافة الجزر والكرفس والثوم، ونتركها لمدة 3 دقائق.

- إضافة الشوربة وباقي المقادير عدا السبانخ، وتقليبهم ليمتزجوا معا جيدا، وعند بدء الغليان يتم خفض النار قليلا وتركه حوالي 10 دقائق مع مراعاة التقليب من آن لآخر.

- إضافة السبانخ وتقليب الشوربة ثم تركها دقيقتين حتى تمام النضج.

- ضبط المذاق بالملح والفلفل.

مكرونة ماك أند تشيز صيامي

المكونات

280 جم مكرونة قواقع

نصف بصلة مقطعة

3 إلى 4 فصوص ثوم مفروم

1 كوب كاجو «ينقع في الماء ما بين 4 - 5 ساعات ثم يصفى جيدا»

1 كوب شوربة خضراوات

1 ملعقة كبيرة نشا ذرة

نصف ملعقة صغيرة كمون

ربع ملعقة صغيرة شطة

2 ملعقة كبيرة خميرة غذائية.

100 جم فلفل أخضر مشوي ومقطع.

طريقة عمل مكرونة ماك أند تشيز صيامي

- يتم سلق المكرونة بالطريقة التقليدية.

- في طاسة متوسطة الحجم، البدء بتسوية البصل والثوم في قليل من زيت الزيتون وعلى نار هادئة، وإضافة رشة من الملح والفلفل أثناء التقليب.

- تركهم على النار حتى يصبح البصل ليناً ثم رفعه من على النار.

- تحضير الخلاط الكهربائي ونضع فيه البصل والثوم مع باقي المكونات، ونترك نصف كمية الفلفل الأخضر جانبا مع المكرونة.

- خلط المكونات حتى تصبح شبه سائلة بالكامل.

- بعد تصفية المكرونة، يتم تجفيفها بمنشفة نظيفة حتى تتخلص من أي رطوبة، وفي نفس القدر، يوضع الخليط السابق على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يصبح السائل ثقيلا أشبه بالكريمة.

- إضافة المكرونة إلى الصوص السابق، مع باقي الفلفل الأخضر وتقلبهم معا ثم تقدم.

بطاطا مشوية بالخضروات

المكونات

4 ثمرات بطاطا حلوة متوسطة الحجم

425 جم حمص منقوع في الماء مسبقا

نصف ملعقة كبيرة زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة

نصف ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة ملح

ربع كوب طماطم شيري مقطعة

ربع كوب بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة عمل بطاطا مشوية بالخضروات

- تسخين الفرن على درجة حرارة 400 درجة وإحضار صينية كبيرة ثم فرد عليها ورق فويل.

- غسل البطاطا جيدا والتأكد أن القشر نظيف، ثم تقطع كل ثمرة طوليا إلى نصفين ودهنهم بقليل من زيت الزيتون، ووضعه على الصينية وجهه لأسفل.

- تصفية الحمص من الماء ومزجه بالتوابل «الكمون، الكزبرة، القرفة والبابريكا» ثم فرده على الصينية بجانب البطاطا، وتوضع في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا.

- خلط جميع مكونات الصوص وضربها معا بالمضرب الكهربائي مع مراعاة إضافة قليل من الماء حتى تصبح لينة بعض الشيء.

- في وعاء آخر، نضع الطماطم والبقدونس مع عصير الليمون ويترك جانبا حتى تتشبع منه.

- بعد إخراج الصينية من الفرن، اقلبي البطاطا وابدأي بهرس اللحم قليلا بالشوكة، ثم قسمي الحمص على أنصاف البطاطا مع قليل من الصوص وزينة الطماطم بالبقدونس.