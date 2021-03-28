طريقة عمل قطايف رمضان 2021

تعتبر القطايف من أنواع الحلوى المفضلة لدى الكثيرين، وتنتشر بكثرة على المائدة خلال شهر رمضان الكريم، فهي فطيرة تؤكل نيئة أو مقلية بحشواتٍ متنوعة منها القشطة والجبنة والجوز والشيكولاتة.

ويُقدم هُن طريقة عمل عجينة القطايف وبطرق مختلفة لعام 2021.

مقادير عجينة القطايف

2 كوب ونصف كوب دقيق

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 كوب ماء

رشة ملح

طريقة تحضير عجينة القطايف

- يخلط الماء والدقيق واللبن البودرة والخميرة والبيكنج بودر والملح في الخلاط.

- تترك العجينة لتتخمر وتقلب وتصب منها على طاسة ساخنة.

- تترك حتى تتماسك ثم تصبح جاهزة للاستخدام.

مكونات شراب السكري الخاص بالقطايف

2 كوب سكر.

كوب ماء.

قليل من عصير الليمون.

طريقة تحضير شراب السكر

- نضع السكر على الماء ويرفع على النار ويقلب جيدا حتى يذوب السكر تمامًا، ثم نضيف عصير الليمون، ونتركه يغلي حتى نحصل على قوام متجانس وسميك.

القطايف المحشية بالقشطة

المقادير

2 كوب حليب.

1 كوب كريمة سائلة.

4 ملاعق كبيرة نشا.

3 ملعقة كبيرة سكر.

طريقة التحضير

- نخلط النشا على اللبن ثم نضعهما في إناء على النار ونضيف السكر والفانيليا أو ماء الزهر، ونقلب حتى الحصول على خليط سميك ثم نضيف الكريمة ونقلبه ثم نرفعه من على النار ونتركه ليبرد.

- نأخذ القطايف ونغلقها من أسفل ثم نحشيها من أعلى بالقشطة أو نحشي كلها بالقشطة ونغلق أطرافها.

طريقة عمل القطايف المحشية بالمكسرات

المقادير

بندق مجروش أو لوز.

جوز الهند.

زبيب.

طريقة التحضير

- نحشي القطايف بالمكسرات ونغلقها بالضغط على أطرافها.

- بعد الانتهاء من حشو القطايف تقلى في الزيت.

- نرفع القطايف من على النار بعد وصولها إلى اللون الذهبي، ثم توضع في إناء الشراب السكري البارد، وترفع منه ثم توضع في طبق التقديم وترش المكسرات عليها.