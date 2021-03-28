حنين حسام تعلن ارتباطها من جديد: مش فادي بدوي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت البلوجر وفتاة التيك توك الشهيرة، حنين حسام، طالبة كلية الأثار، متابعيها عبر خاصية «الاستوري»، بعدة مقاطع مصورة تشير إلى ارتباطها.

ولم تشارك حنين حسام، باسم الشخص المقصود، بل اكتفت بوضع أول حرف من اسمه «M»، مع رموز تعبيرية للقلوب ورمز العالم بأكمله.

وظهرت فتاة التيك توك وهي ترسل له الأغنيات الرومانسية، في مقاطع مصورة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مدونة: «ربنا يخليك لقلبي».

جدل حول ارتباط حنين حسام وفادي بدوي

وكانت البلوجر حنين حسام، أثارت الجدل فور خروجها من السجن بعلاقتها باليوتيوبر فادي بدوي، حيث ظهرت معه للمرة الأولى، وتبادلا الغزل أكثر من مرة، قبل أن ينتهي الأمر بحذف كلًا منها للآخر.