الامارات | «تلفزيون وإذاعة الشارقة» في رمضان.. أكبر دورة برامجية في تاريخها و137 برنامجاً ومسلسلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن «تلفزيون وإذاعة الشارقة» في رمضان.. أكبر دورة برامجية في تاريخها و137 برنامجاً ومسلسلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطل هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على جمهورها عبر قنواتها ومحطاتها الإذاعية، بدورة برامجية هي الأكبر والأكثر تنوعاً هذا العام. وتضم مجموعة واسعة من البرامج الدينية والترفيهية والاجتماعية والثقافية، بإجمالي 137 عملاً مختلفاً، تمتاز بتعدد موضوعاتها، لتلامس كافة أذواق واهتمامات جمهور الشاشة الصغيرة في رمضان.

وتضم الدورة البرامجية مسلسلات متنوعة في قضاياها ومعالجاتها الدرامية، لكبار النجوم العرب، إضافة إلى برامج مسابقات مشوقة تقدم جوائز قيمة، وأعمال تلفزيونيّة تم انتقاء محاورها بعناية، وقامت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيوني بإنتاجها، وفق رؤية تعتمد على استشراف تفضيلات الجمهور والارتقاء بوعي المشاهد في الشهر الفضيل.

وفي تصريح له بمناسبة الانتهاء من الاستعدادات لإطلاق دورة برامج رمضان 2021، أكد محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن الدورة البرامجية لهذا العام تعد الأكبر مقارنة بالدورات السابقة. مشيراً إلى أن تحدي الصعوبات في اختيار وتنفيذ أفكار البرامج في ظل الظروف الراهنة، أسهم في رفع مستوى حرص فرق العمل على الإنجاز في وقت قياسي وبجودة عالية، ما أدى إلى النجاح في تنفيذ برامج الدورة الرمضانية، ضمن رؤية الهيئة السنوية المعتادة لتكثيف المحتوى الثقافي والدرامي، وتقديم بانوراما برامجية غنية بمضمونها وتنوعها، نظراً للأجواء الروحانية التي يتخللها تواجد العائلات في المنازل خلال أغلب أوقات الشهر المبارك.

وقال مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «حرصنا خلال إعداد برامج الموسم الرمضاني لهذا العام على الاستمرار في ترسيخ الهوية الإعلامية التي تتميز بها قنوات وإذاعات الشارقة، التي أصبح الجمهور يترقب أعمالها الاستثنائية، وركزنا على إعداد برامج نوعية هادفة، اختيرت موضوعاتها وأهدافها بما يلائم الشهر الكريم، وبما يحقق رسالتنا الإعلامية، إلى جانب جذب المشاهدين الذين يثقون برؤية الشارقة نحو الارتقاء بالخطاب الإعلامي، وتضمينه رسائل ثقافية وتنويرية، مع الحفاظ على روح الفن والإبداع، وكل ما يبحث عنه المشاهد من دهشة وإشباع للذائقة».



أبرز النجوم

ومع بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان، سيكون الجمهور على موعد مع عدد من نجوم الدراما العربية، الذين يشاركون في مسلسلات جديدة، تبث على قنوات ومحطات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. ومن أبرزهم جمال سليمان وسميحة أيوب وأيمن زيدان ورشيد عساف وسلاف فواخرجي. أما على مستوى نجوم الشاشة الصغيرة من الخليج، فسوف يطل على الجمهور عدد من الفنانين المعروفين، أبرزهم سعد الفرج، وجاسم النبهان و محمد المنصور و إلهام الفضالة وهيا عبدالسلام، ومنى حسين، وبثينة الرئيسي وحسن مهدي.

فيما تقدم قنوات وإذاعات الشارقة حزمة برامج اجتماعية وثقافية ودينية، تتنوع بين المسابقات وبرامج التوعية والتثقيف والإضاءة على الأدب الشعبي والتراث المحلي، يعدها ويقدمها نخبة من الإعلاميين الذين لهم تجارب في تكوين صلة مع الجمهور ببرامجهم المميزة.

معرفة وترفيه

وفي إشارته إلى أبرز الأعمال المنتظرة قال سالم علي الغيثي مدير تلفزيون الشارقة، أن الخارطة البرامجيّة لتلفزيون الشارقة في الموسم الرمضاني الجديد، تضم 23 عملاً، تشمل 5 مسلسلات، منها مسلسل كارتون، و18 برنامجاً من الإنتاج المحلي، تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الفائدة والمتعة لمختلف شرائح المشاهدين.

وأضاف الغيثي: «من برامج المسابقات ذات الأفق العلمي والثقافي الرصين، سيعرض تلفزيون الشارقة في رمضان برنامج «كأس المعرفة»، الذي يقدم في قالب المسابقات معلومات في شتى مسارات الحياة، ويتنافس خلاله طلاب جامعات إمارة الشارقة ويبث مباشرة في المساء طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مع ثلاث حلقات إضافية تبث في أيام العيد.

دراما عربية

وتحضر الدراما العربية في رمضان هذا العام على تلفزيون الشارقة من خلال عدة أعمال، من بينها مسلسل «الطاووس» للمخرج رؤوف عبد العزيز وبطولة جمال سليمان و سهر الصايغ، و«الكندوش» من بطولة سلاف فواخرجي وأيمن زيدان.

دراما خليجية

وتواصل الدراما الخليجية حضورها في كل المواسم الرمضانية، وفي هذا الموسم يقدم تلفزيون الشارقة المسلسل الخليجي «مطر صيف»، الذي تدور أحداثه حول عائلة غانم التي تجر الحياة أفرادها إلى طريق الهاوية بعد فترة استقرار عائلي، من بطولة سعد الفرج، ونور، و حسن مهدي، وحصة النبهان وأسماء أخرى.

أما المسلسل الخليجي الثاني فيحمل اسم «الناموس» وتدور أحداثه في أجواء بيوت الاربعينيات في الكويت، وصولاً إلى حقبة السبعينيات، ضمن رصد درامي للتحولات الاجتماعية في البيئة الخليجية من خلال المجتمع الكويتي. ويعد المسلسل من بطولة محمد المنصور، وجاسم النبهان، و هيفاء عادل، وخالد أمين، وبثينة الرئيسي وأسماء أخرى.

وعبر برنامج «شدو الحروف» يستكشف جمهور تلفزيون الشارقة مع د. عبد العزيز المسلم مدير معهد الشارقة للتراث، نماذج من الأدب الشعبي الإماراتي، حيث يجول البرنامج بين قصائد الشعراء الاماراتيين القدامى وشعراء الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، فيما يعرض سيف فاضل في برنامج «جواهر» 13 قصة ملهمة، يرويها أصحابها بأنفسهم، وتعكس الروح الايجابية في مواجهة تحديات الحياة.

وتبرع قناة الوسطى من الذيد كعادتها في استقطاب المسلسلات التي تصور حياة البادية ومجتمعات البداوة، بما تكتنزه من دراما عالية الشجن ومليئة بالمواقف. ومن الأعمال الدرامية التي ستعرضها القناة في الموسم الرمضاني لهذا العام، المسلسل البدوي «جلمود الصحارى» الذي يجمع في البطولة: جولييت عوّاد، وعلا مضاعين، ومحمد المجالي، ومنذر رياحنة، وعبير عيسى، ومحمد العبادي، وجميل عوّاد، ووسام البريحي، ومنيا، وغادة عباسي.

كما تعرض قناة الوسطى من الذيد مسلسل «صقار» بطولة رشيد عساف وقمر خلف إلى جانب النجوم جمال العلي، ورنا الأبيض، وروعة ياسين، فاروق الجمعات، ونجوم آخرين.

وفي برنامج نوعي يسافر بالمشاهدين نحو الذاكرة الحية لماضي الذيد ومجتمعها، ينضم مشاهدو قناة الوسطى إلى القافلة التي ترتحل بهم عبر السنين، متلمسة ملامح الحياة، وطبيعة الناس ومهنهم وشواغلهم، ومنعشة لذاكرة اختزنت من الحياة حكمتها وفلسفتها، عبر برنامج «سوالف لمسيان».

واستكمالاً للغوص في ذاكرة الماضي لاستدعاء حميمية الأمكنة والتجارب الملهمة، يسعى برنامج «رمضان ذاك الزمان» لتحقيق هذه الغاية للمشاهدين، بفضل ما يقدمه من محتوى يضيء ذاكرة المكان على مستوى بيئة البادية وأهلها، وما يجدونه فيه من إرواء الحنين للماضي ببساطته وقيمه وأخلاقياته.

ومن أبرز ما تعرضه قناة الشرقية خلال الشهر الفضيل برنامج «وجهة»، الذي يستضيف في كل حلقة ممثلا أو شخصية مشهورة، ويتخذ من المنطقة الشرقية وجهة لجولة البرنامج خلال الحديث مع ضيوف الحلقات التي يقدمها الإعلامي عبدالله بن حيدر.

وفي إطار برامج المسابقات الرمضانية التي يشترك فيها الجمهور وتتخذ من الثقافة والتراث والمعلومات العامة محوراً للمنافسة وحصد الجوائز، تقدم القناة برنامج مسابقات «السوق القديم»، الذي ينطلق في خورفكان، حيث يتجول مقدم البرنامج عمر أحمد في كل حلقة مع شخصين من كبار السن، ثم يطرح السؤال، ليقدم أحد الضيوف إجابة خاطئة بينما يعطي الأخر الإجابة الصحيحة، ومن ثم على المتسابقين الاختيار لمعرفة الإجابة الصحيحة.

ومن البرامج الدينية يقدم فهد هيكل برنامج «مع الإنسان»، الذي يربط بين الإعجاز العلمي والآيات القرآنية، من خلال توجيه السلوك البشري للتأمل والتدبر في خلق الله.

كما قدم قناة الشرقية من كلباء لمشاهديها في هذه الدورة 5 مسلسلات جديدة، وهي «الروح والرية» الذي يدور في حقبة التسعينيات، في إطار درامي يصور العلاقات الإنسانية بين الأبناء وآبائهم ومشكلات الإخوة، من بطولة عبدالله التركماني و هبة الدري، وشيما علي وو ريم ارحمه و ايمان الحسيني و يعقوب عبدالله و فاطمة الحوسني وأسماء أخرى.

ومسلسل «أمينة حاف» تأليف علي دوحان وإخراج سائد بشير الهواري، ويحكي قصة أمينة التي تبدأ حياتها عندما تكتشف أن زوجها القاسي يخبئ مبلغاً كبيراً من المال في منزلها ويحرمها هي وأبنائها من أبسط حقوقهم.

ومسلسل «نبض مؤقت» من بطولة هيا عبدالسلام وميثم بدر وهنادي الكندري وشهاب جوهر وأسماء أخرى. ومسلسل «وأنا أحبك بعد» في قالب رومانسي خليجي، من كتابة وسيناريو مريم الهاجري، وأخرجه خالد جمال، وبطولة فهد عبدالمحسن وحسين المهدي و بثينة الرئيسي وميس قمر و محمد الرمضان. والمسلسل الكرتوني «مشاعل النور» ويروي قـصة مجموعة مـن أهم الشخصيات الـتي أسهمت فـي بـناء الـحضارة الإسلامية، وكيف ظهر تأثيرهم منذ سن الشباب.

وتستقبل قناة الشارقة الرياضية شهر رمضان بثلاثة برامج، أبرزها برنامج المسابقات الجماهيري الشهير «واحد من الثلاثة»، والذي يقدمه الثلاثي خالد الحمادي، وعلي ال علي، وإبراهيم الزعابي.



إذاعة الشارقة 50 برنامجاً

أعدت إذاعة الشارقة لمستمعيها في رمضان 50 عملاً، وقالت عبير الشاوي مدير إذاعة الشارقة إن البرامج المنتجة محلياً حازت على النصيب الأكبر.

وذكرت الشاوي أن إنتاج الإذاعة لهذا الموسم شمل برنامج المسابقات الثقافي الاجتماعي «نجم المجالس»، من تقديم جمال السميطي، ومريم العاجل.

وفي حقل الدراما تستقبل إذاعة الشارقة رمضان بثلاثة مسلسلات، من بينها مسلسل «خطار الهنا»، الذي يجمع كوكبة من أبرز ممثلي الخليج العربي؛ من الإمارات والبحرين،منهم أحمد الجسمي، ومروان عبدالله، وخليل الرميثي، وعادل الجوهر، وملاك الخالدي.

أما الجزء الخامس من مسلسل «حليس»، فيعود هذا العام ليصور حكاية إنسان بسيط في أحلامه وطموحاته، ويمثل هذه الشخصية الاستثنائية الممثل الإماراتي القدير جابر نغموش، ويشاركه في التمثيل، ناجي خميس، وأحمد الأنصاري، وهدى الغانم.



إذاعة القرآن الكريم

قال خليفة حسن خلف مدير إذاعة القرآن الكريم، إن الإذاعة ستقدم 20 عملاً جديداً، ضمن الدورة البرامجية الرمضانية، تضم حزمة برامج دينية، تستمد عناوينها ومحاورها من تخصص الإذاعة، مستفيدة من انفتاح الجمهور على أثيرها ومن الأفق الرحب الذي تتيحه أجواء شهر رمضان المبارك.

استحدثت إذاعة القرآن الكريم في دورة رمضان برامج تقدم لأول مرة، وهي: العبارات الرمضانية، فروق قرآنية، خُلق قرآني، مسابقة تقليد القراء، أدعية الختمة، الأداء القرآني، أعلام نزل فيهم قرآن. بالإضافة إلى تقديم مواسم جديدة من برامج سبق أن حققت نجاحاً في أوساط المستمعين، وتشمل البرامج التالية:

آية وعظة 2، الرحمة المهداة 2، روح الآيات 3، قصص الآيات 4، فضائل الأعمال 2، تأملات قرآنية 3، مفردات القرآن 3، القراءات القرآنية 3، التفسير بالمأثور 2، أسئلة قرآنية 2، قراء الإمارات 3، نوادر التلاوات 3، حلقات التحفيظ 2.



إذاعة Pulse 95 - 6

قال سيف الشلال مدير إذاعة بلس 95 الناطقة باللغة الإنجليزية، أن الإذاعة ستقدم لمستمعيها في رمضان 6 برامج بينها خمسة تبث على الهواء مباشرة.

ومن برامج رمضان هذا العام على إذاعة Pulse 95، برنامج Morning Majlis (8-10pm) الذي يبث خلال الفترة الصباحية، ويتناول قضايا الأعمال والأخبار العالمية مع التركيز على أخبار الشارقة. وبرنامج Evening Karak (8-10pm الذي يقدم كل ما يهم الشباب في ساحة الأفلام والألعاب وكل جديد.

كما أنتجت الإذاعة برنامجاً خاصاً لشهر رمضان المبارك على السوشال ميديا بعنوان «نبي الرحمة» يتحدث عن قصص النبي محمد (صل الله عليه وسلم) بأسلوب مبسط يتناسب مع مستمعي الإذاعة غير العرب.





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