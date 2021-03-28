ألوان أحمر الشفاه بدرجات صارخة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 مارس 2021 12:34 مساءً - لربيع وصيف 2021، لا بد أنك تبحثين عن أشكال ألوان أحمر الشفاه الصارخة لتميّز إطلالاتك الجمالية خلال الربيع بالألوان الزاهية والدرجات الصارخة التي تضيف لك جاذبية وجرأة لافتة، فاكتشفي أجمل أنواع أحمر الشفاه بالألوان الصارخة لتكملي إطلالاتك الربيعية بمواكبة آخر صيحات الجمال.



أحمر شفاه سائل باللون الأحمر من إيف سان لوران Yves Saint Laurent

احمر شفاة احمر من ايف سان لوران



من علامة إيف سان لوران، اخترنا لكُنَّ ملوِّن الشفاه بلون مُطفأ وأصباغ لونية عالية التركيز، حيث تعيد مجموعة تاتواج كوتور تحديد صيحات الوشم بتركيبته الحصرية للحصول على شفاه متمردة من دون ترك أي أثر للمادة، وصُمّمت لتدوم وتمنحك شعوراً بالراحة، وتتمتّع بكثافة وتركيز بثبات طويل الأمد وبلون مُطفأ يجمع بين نتيجة اللون الرائع وشعور بالخفة لا يضاهى على الشفتين، كما تضمن فرشاته ذات الحدّ المائل الدقة والتحكم في الحركة.

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أحمر شفاه من شانيل Chanel

أحمر شفاه من شانيل



من علامة شانيل، اخترنا لكُنَّ أحمر شفاه سائلاً بتأثير البشرة الثانية، وبثبات ممتاز يتميز بتركيبة رقيقة وفريدة من نوعها للحصول على نتيجة مكياج مثالية مقاومة للماء وفائقة الثبات، كما يضم مجموعة من الدرجات المكثفة والخالية من اللمعان التي تنساب بسهولة على الشفاه بفضل أداة تطبيق حصرية مصممة لتطبيق دقيق وغني ومتجانس، ويتميز المستحضر بتركيبة فائقة النعومة تذوب سريعاً وتنساب على الشفاه بسهولة بفضل الصيغة المضادة للماء التي تضم مكونات طبيعية ومذيبات متطايرة وأصباغ دقيقة مركزة.

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ملمع شفاه فوشيا سوبر لاستراس من ريفلون revlon

ملمع شفاه فوشيا سوبر لاستراس من ريفلون



لملمّع شفتين صارخ، اقتني أحمر شفاه سوبر لاستراس من ريفلون، بتركيبته المصممة بقوام كريمي ناعم يوفر لوناً قوياً وترطيباً لشفتيك مع تغطية مقاومة للتلطخ تدوم طويلاً، وتضم مكونات فعالة متجددة في الطبيعة مع تركيبة محدثة تمنح قوام شفتيك مظهراً جديداً، ويتميز بخفته غير اللاصقة التي تضفي لمعاناً ندياً وترطيباً مترفاً على إطلالتك.

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أحمر شفاه بنفسجي من ماك MAC

أحمر شفاه بنفسجي من ماك



لإطلالة جريئة وخيالية، ابتكرت علامة ماك أحمر شفاه باللون البنفسجي المستوحى من نغمات الطاووس الجريئة؛ لتناسب الفتيات مُحِبَّات المظهر المتجدد والأنيق.

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