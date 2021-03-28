صيحات جمالية عصرية من بثينة الرئيسي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 مارس 2021 12:34 مساءً - لا تتوانى الفنانة العمانية، بثينة الرئيسي، عن اعتماد إطلالات جمالية عصرية ومختلفة في كل فترة للشعر والمكياج، ولأن الكثيرات من الفتيات يتبعن أسلوبها في إطلالاتهن المختلفة، فسوف نرصد لك اليوم عدة أفكار يمكنك تطبيقها بأسلوب ناعم ويناسب مظهرك.



الغرة الكيرلي مع الشعر المسحوب إلى الخلف

الغرة الكيرلي مع الشعر المسحوب للخلف( الصورة من الانستغرام )



من بين الإطلالات المميزة لبثينة الرئيسي، تزينت بتسريحة الغرة الكيرلي مع الشعر القصير المسحوب إلى الوراء بإتقان، وذلك للمسة جريئة وعصرية، لتخرج بها عن المظهر التقليدي والمعتاد، واختارت في هذا اللوك أحمر الشفاه البرتقالي لخيار مميز.

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الشعر الكيرلي القصير مع أحمر الشفاه الأحمر

الشعر الكيرلي القصير لاطلالة كلاسيسكية(الصورة من الانستغرام)



فاجأت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي متابعيها مجدداً بالظهور بتسريحة شعر مختلفة تماماً عما عهدها بها الجمهور في إطلالاتها السابقة، حيث اختارت تسريحة الشعر الكيرلي مع الغرة القصيرة ولون الشعر الداكن، وزينت اللوك بمكياج عيون بني مع أيلاينر أسود سائل وأحمر الشفاه الأحمر للوك مميز.

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الأيلاينر الأبيض من بثينة الرئيسي

الايلاينر الابيض باسلوب بثينة الرئيسي(الصورة من الانستغرام)



تُعَدُّ صيحة الأيلاينر الملون من أكثر الصيحات رواجاً وتألقاً، لذا تجملت بثينة الرئيسي بمكياج العيون البني مع الأيلاينر الأبيض السائل والرموش الاصطناعية، وأكملت اللوك بأحمر الشفاه البنفسجي إلى جانب البلاشر البني، وحددت ملامحها بتقنية الكنتور.

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بثينة الرئيسي بقَصَّة الشعر الصبياني

الشعر الصبياني من بثينة الرئيسي (الصورة من الانستغرام)



صدمت بثينة الرئيسي جمهورها في فصل الشتاء بقَصَّة شعرها الجديدة التي تخلَّت فيها عن الشعر الطويل لصالح قَصَّة الشعر الذكورية القصيرة جداً من الخلف مع الغرة الطويلة الأمامية، وتزينت بمكياج بدرجات اللون البني، وفي إطلالة مشابهة تزينت بمكياج سموكي بني، ورسمت عينيها بالكحل الأسود مع أحمر الشفاه الفوشيا لخيار ناعم وأنيق.

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الضفائر الأفريقية من بثينة الرئيسي

الضفائر الافريقية من بثينة الرئيسي (الصورة من الانستغرام)



للوك صيفي أنيق ويومي، اعتمدت بثينة الرئيسي على تسريحة الضفائر الأفريقية مع الخيوط البنفسجية المتداخلة مع الرمادي الداكن، واستعانت بالشعر المستعار ووصلته مع شعرها الحقيقي الذي يصل حدوده إلى أكتافها، ولتمنح مظهرها إطلالة صيفية لافتة للأنظار، ولجأت للمكياج الزهري مع تقنية الكنتور لتحديد الملامح.

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الضفائر المزدوجة بأسلوب عفوي

الضفائر المزدوجة (الصورة من الانستغرام)



لخيار يومي مناسب للشابات، شاهدنا بثينة الرئيسي بتسريحة الضفائر المزدوجة مع الخصلات المتطايرة بأسلوب عفوي، وتزينت بمكياج بني إلى جانب أحمر الشفاه اللامع.

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