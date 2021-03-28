كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 مارس 2021 12:34 مساءً - عندما يتعلّق الأمر بالجمال، فإن الإهتمام بالبشرة يُعد السلاح الفتاك في مواجهة أعداء الطلّة الشبابية، سواء باستخدام الكريمات المُرطبة أو أقنعة الوجه وغيرها من العلاجات لتعزيز جمال ونضارة البشرة. ولكن، هنالك بعض الوصفات الطبيعية التي تُعنى بتحقيق هذه الغاية، ولعلّ أفضلها ملح الحليب للوجه؛ لفوائده الرائعة في العناية بالبشرة ومنحها ملمسًا ناعمًا كالحرير.



ملح الحليب للوجه وفوائده الجمالية

ملح الحليب للوجه وكيفية استخدامه للحصول على بشرة صافية ونضرة

إليك، الخليج 365 طرق استخدام ملح الحليب للوجه، وفوائده الجمالية التي لا تُعد ولا تُحصى للبشرة، وكذلك طريقة إعداده بالمنزل .



طرق استخدام ملح الحليب للوجه

طريقة تحضير قناع ملح الحليب للعناية بالبشرة

يُغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر وتوضع كميّة قليلة من ملح الحليب، مع سائل مرطب للوجه في وعاء ويتم خلطهما. ثمّ، يُطبّق الخليط على الأماكن الداكنة والغامقة في الوجه، مع التدليك بحركات دائريّة لمدة خمس دقائق على الأقل. بعدها، يُغسل الوجه بالماء الفاتر للتخلّص من آثار ملح الحليب، ويوضع كريم مرطب على الوجه لزيادة نعومته، ويُفضل عدم استعماله لذوات البشرة الحساسة؛ وذلك تجنبًا لحدوث تهيجات أو احمرار في الوجه.

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فوائد ملح الحليب للوجه

يُفيد ملح الحليب في تعزيز جمال البشرة ومنحها النضارة والإشراق

يُخلص ملح الحليب الوجه من الخلايا الميّتة، ويُساعد في تجديد الخلايا.

يُقلّل ملح الحليب من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويُساهم في استرخاء عضلات الوجه، ويزيد من نضارة ولمعان البشرة.

يحدّ ملح الحليب من ظهور حب الشباب والندوب، ويُطهّر الوجه من السموم والأوساخ المتراكمة عليه، في على فتح المسامات المغلقة في الوجه.

يزيد من رطوبة البشرة وليونتها ونعومتها، ويُساهم في إمداد الوجه بالفيتامينات والعناصر المهمة التي يحتاجها؛ نظرًا لاحتوائه على فيتامين (هـ) بكثرة.

وليونتها ونعومتها، ويُساهم في إمداد الوجه بالفيتامينات والعناصر المهمة التي يحتاجها؛ نظرًا لاحتوائه على فيتامين (هـ) بكثرة. يُنعّم الوجه بفعالية.

ينشّط الدّورة الدموية ويحافظ على شباب البشرة، ويكسبها النّضارة والإشراق.

يُساعد بشرة الوجه في التقشّير الفعّال وإزالة الخلايا الميتّة.

يُعالج انسداد المسامات، ويُساعد في فتحها.

يُعتبر من المعقمات الطبيعية للبشرة، حيث إنّه يحميها من الجراثيم والبكتيريا التي تتعرّض لها.

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طريقة صنع ملح الحليب بالمنزل

كيفية صنع ملح الحليب في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

المُكوِّنات:

كوب من الملح البحريّ متوسّط الخشونة.

كوب من أيّ نوع حليب باودر تفضّليه.

خمس كبسولات فيتامين E.

ملعقة من أيّ زيتٍ عطريّ تفضّلينه.

طريقة التحضير

ضعي كمية من الملح في وعاءٍ مجوّف، أضيفي كمية الحليب وقلّبي المكوّنين معًا، وبطرف إبرةٍ معقّمة قومي بعمل ثقب بالكبسولات، وافرغي محتواها فوق المكوّنين الآخرين، وأضيفي الزّيت العطري التي تفضّلينه، وقومي بتقليب المواد جيدًا حتّى تختلط معًا. ثم، ضعي ملح الحليب في عبوةٍ زجاجية محكمة الإغلاق، وأضيفيها لمستحضراتك لتكون جزءًا من روتين العناية ببشرة وجهك، فبالمداومة عليه ستلاحظين فرقًا واضحًا ورائعًا.



ملح الحليب في سطور

ملح الحليب وخصائصه

يتكوّن ملح الحليب من أملاح بحريّة، وحليب، وبعض الفيتامينات ويتوفّر بأكياس وعبوات ٍبلاستيكية، وتتوفّر منه أنواع بروائح مختلفة؛ كالبابايا، واللافندر، والبابونج، وزهر اللّيمون، وجميعها تُعطي نفس المفعول مع تغيّر الرّائحة. ومنه النّوع الطّبيعي الذي لم يتم إدخال أيّ زيوت عطرية إليه. يمكنكِ شراؤه من محلات بيع المستحضرات التّجميلية أو من الصّيدليات.

يُفضل تجنّب شراء المنتجات التقليدية من مستحضر ملح الحليب، بحيث قد تتسبّب هذه المنتجات بحدوث آثار سلبية للبشرة.

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