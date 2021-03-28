كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 مارس 2021 12:34 مساءً - تتأثر البشرة السمراء سلباً بأشعة الشمس، كغيرها من أنواع البشرة، فهي ليست بمنأى عن الأضرار البالغة التي تسببها أشعة الشمس فوق البنفسجية، خصوصاً في فصل الصيف، مثل فرط التصبغ والبقع الداكنة وحب الشباب والتجاعيد... بالتالي تحتاج صاحبات البشرة السمراء الى استخدام واق شمسي فعال يحمي بشرتهن من الشمس والأضرار الناتجة من التعرض لها بكثافة. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك أفضل أنواع الواقي الشمسي للبشرة السمراء وفقاً للخبراء.



Fenty Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum 30

Fenty Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum 30



يعمل هذا الواقي الشمس على ترطيب وتغذية البشرة، ومنحها إشراقة طبيعية وتوهجاً فورياً، ويوفر لها الحماية القصوى من أشعة الشمس، ويحارب الجذور الحرة والأضرار الناتجة من التلوث البيئي، نظراً الى غناه بحمض الهيالورونيك والألوفيرا ومضادات الأكسدة مثل النياسيناميد والشاي الأخضر والبطيخ.

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Murad Invisiblur Perfecting Shield Broad Spectrum SPF

Murad Invisiblur Perfecting Shield Broad Spectrum SPF



إنه واق شمسي مثالي لجميع أنواع البشرة، خصوصاً البشرة السمراء، فإضافة الى أنه يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، فهو يقلل أيضاً من المسامات الواسعة ولا يترك على البشرة أي بقايا أو آثار دهنية، وهو يلاقي إقبالاً كبيراً مدونات الموضة والجمال.

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Glossier Invisible Shield SPF 35

Glossier Invisible Shield SPF 35



يتميز هذا الواقي الشمسي بتركيبته التي تشبه الهلام، فلا لون له حيث بإمكانك أن تطبقيه فوقه مستحضرات المكياج بكل سهولة، ولا يعمل إطلاقاً على سد مسامات البشرة، فضلاً عن أنه يوفر الحماية للبشرة من أشعة الشمس، ويكافح الأضرار الناتجة من العوامل البيئية القاسية.

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Shiseido Ultimate Sun Protector Lotion SPF 50+ Sunscreen

Shiseido Ultimate Sun Protector Lotion SPF 50+ Sunscreen



إذا كنت تتعرضين بكثافة للشمس خلال فصل الصيف، فإن هذا الواقي الشمسي المقاوم للماء، يشكل خياراً رائعاً لك، فهو صُمم بتقنية عالية ليعمل بفاعلية حين تتعرض البشرة للحرارة أو التعرق أو الماء.

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Biossance Squalane + Zinc Sheer Mineral Sunscreen SPF 30

Biossance Squalane + Zinc Sheer Mineral Sunscreen SPF 30



يحتوي هذا الواقي الشمسي على أكسيد الزنك والسكوالين، اللذين يحميان البشرة من التصبغات التي تسببها أشعة الشمس، ويعملان على ترطيبها، والنتيجة بشرة ندية وصافية ومتألقة طوال أشهر الصيف.

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