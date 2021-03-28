كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 مارس 2021 12:34 مساءً - تتميز العطور الفرنسية برائحتها الجذابة والمفعمة بالنفحات الناعمة، وتعد العطور الفرنسية الناعمة خيارا مثاليا للكثير من السيدات لوضعها هذا الربيع، فيمكنك اختيار العطور من أهم الماركات العالمية ذات الروائح الخلابة، والتي تجمع بين روائح الأعشاب والورود لتمنحك جاذبية من نوع خاص، إليك أحدث أنواع العطور الفرنسية الناعمة لتنتقي منها ما تريدين..



Chanel N°5- عطر شانيل

Chanel N°5- المصدر انستغرام شانيل



لا تتخلي عن أحدث العطور الفرنسية من شانيل لتمنحك الانتعاش والحيوية هذا الصيف، فعطر شانيل إن فايف يحتوي على مكونات مميزة من عطور زهرية فيحتوي هذا العطر الفريد على الليمون وزهر البرتقال والفانيليا والعنبر الفريد التي ستدوم لفترات طويلة وستمنحك الجاذبية، كما أن رائحة الأزهار البيضاء ستمنح إطلالتك الجاذبية والنعومة.

تابعي المزيد: عطور خشبية للنساء 2021



Mon Guerlain - عطر

Mon Guerlain - المصدر انستغرام غيرلان



يعد هذا العطر مثاليا لاعتماده في سهرات الربيع الفريدة برائحة البهجة المتلألئة، فستمنحك رائحة الياسمين الخلابة والورود الناعمة نفحات مميزة تدوم لساعات طويلة، كما يمكنك اقتناء عطر غيرلان برائحة العنبر الطبيعي لترافقك خلال أمسيات الربيع الرائعة.

تابعي المزيد: خيارات عطور نسائية أفضل هدية ليوم الام



Miss Dior Rose N’Roses - عطر ديور

Miss Dior Rose N’Roses- المصدر انستغرام ديور



لا تستغني عن عطور كريستيان ديور الخلابة لتتمتعي بإطلالات منعشة، فيمكنك اقتناء عطر ميس ديور روز آن روزيس من ديور بخلاصة عبير زهور ساحر واليوسفى الإيطالي ممزوجة مع المسك الأبيض، ويمكنك اقتناء هذا العطر الفريد لتشعرك بالانتعاش والتألق طيلة موسم الصيف.

تابعي المزيد: عطور برائحة الفيتيفر ..لمسة انتعاش مميزة



Givenchy Irrésistible Eau de Parfum - عطر

Givenchy Irrésistible Eau de Parfum - المصدر انستغرام جيفنشي



هذا العطر الخلاب برائحته الناعمة مخصص لأوقاتك الرومانسية، فهو يعزز من شعورك بالأنوثة والثقة، فتركيبته الغنية من ورود الياسمين البيضاء يمنحه عبقا منعشا وساحرا ليلائم إطلالاتك المختلفة، وهو عطر يحاكي متعة الحياة بكل ما للكلمة من معنى نغماته الأساسية الكمثري، الورد والخشب.

تابعي المزيد: سر عطور نبتة التونكا السامة



Yves Saint Laurent Mon Paris Intensement Eau de Parfum - عطر

Yves Saint LaurentMon Paris Intensement Eau de Parfum- المصدر انستغرام سان لوران



إذا كنت من عاشقات رائحة العطور الجذابة، فهذا العطر من إيف سان لوران الجديد صنع خصيصا لك بتركيبته الغنية بالكشمش الأسود والورد والمسك الأبيض، والفاوانيا والباتشولي والفانيليا الناعمة، والذي سيمنحك الجاذبية والتألق.

تابعي المزيد: أفضل عطر توابل ليوم الام



Calvin Klein Euphoria Blush Eau de Parfum- عطر

Calvin Klein Euphoria Blush Eau de Parfum- المصدر موقع الخليج 365



يشتمل هذا العطر في تركيبته على باقة رائعة من نغمات العطور الجذابة، حيث يتضمن مزيجا من رائحة التوت، الورد، الأوركيد، الشوكولاته، والباتشولي، ويمكنك اقتناء هذا العطر المميز لتتألقي بإطلالة أنثوية مفعمة بالجاذبية هذا الصيف.

تابعي المزيد: كيف أختار عطور الربيع وما أجددها؟