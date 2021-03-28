نظارات شمسية بتصاميم عصرية لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 مارس 2021 12:34 مساءً - بدأ فصل الربيع وصرنا في حاجة لتحديث نظاراتنا الشمسية، وهي من القطع التي تعذب الكثيرين في انتقائها على أرض الواقع، فما بالك بعام صار أغلبنا يتسوق ثيابه أونلاين، بدون مرآة ولا فرصة للتجربة، وبما أن موضة 2021 هي النظارات الشمسية المستطيلة، تعرفي النوع المناسب لشكل وجهك.





النظارات الشمسية المستطيلة:

النظارات المربعة تحتاج تناسب الوجوه المستديرة أكثر



واحدة من الأشكال دائمة التربع على الموضة كل عام، وذلك لأن الشكل المستطيل هو الشكل الكلاسيكي للنظارات، ولكن هذا لا ينطبق على موضة العام 2021 التي تميل للنظارات الكبيرة وضخمة البرواز، والتي قد تكون خادعة في إيجاد القياس المناسب واللون المثالي لطبيعة بشرتك.





أولاً: شكل الوجه:

اختاري الإطار الذهبي للإطلالات الكلاسيكية



الأشكال الهندسية للنظارات حادة الأطراف، تليق بالوجوه المستديرة، فهي تعادل الخطوط معاً وتجعل الوجه يبدو أصغر وأكثر تحديداً، لذا فالوجوه التي سوف تناسبها النظارات الشمسية المستطيلة هي الوجه المستدير والبيضاوي أو اللوزي، حيث تتثبت الحروف الحادة للنظارة في إعطاء إطلالة خاصة لأصحاب هذه الملامح.



أما باقي أنواع الوجوه مثل الألماظي والمربع والمستطيل والمثلث، كلها وجوه تتميز بعظام ظاهرة، وخدود محددة، ومع هذا النوع من النظارات، لا يكون الشكل النهائي مرضياً تماماً.



الحل:



استعملي النظارات المستطيلة ولكن ذات الأطراف المدورة، والتي تنعم أطرافها بشكل نصف دائري، مع الحفاظ على الشكل العام المستطيل، وهذه النظارات تكون ضمن الموضة، وخيارات متاحة، ولكنها قد لا تلفت نظرك في البداية، ستعطيك الإطلالة الحدقة التي تبحثين عنها، ولكن دون إطالة لوجهك.



كذلك جربي النظارات الدائرية بالكامل، هي التي تعاكس شكل وجه وحدوده الواضحة، مما يتسبب في انسجام كامل مع ملامحك وطابع ناعم نهائي لإطالتك بالنظارة الشمسية.

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ثانياً: لون النظارة:

اللون الأسود يليق بكل ألوان البشرة

اختيار لون النظارة لا يحدد فقط نوعية الثياب التي سترتدينها عليها، بل يؤثر على شكلك النهائي في الصور، فبعض ألوان الإطارات الحديثة يبدو عصرياً وجذاباً ولكنه يتسبب في عكس الضوء على الوجه مما يجعلك أكثر سمرة، أو أكثر بهتاناً.



الألوان المناسبة للجميع:



اللون الأسود لم يحصل على لقب ملك الألوان من فراغ، فهو صاحب علاقة جيدة بكل ألوان البشرة ودرجاتها، ولا يفشل في إكمال أي طقم يضاف إليه.



اللون الذهبي المعدني يعتبر من الأساسيات، ولكن عيبه الوحيد أنه مناسب للملابس الكلاسيكية فقط، واستعماله مع الكاجوال ينجح في نطاق ضيق.



الألوان المناسبة للبشرة السمراء:



تجنبي اللون البني بكل ثمن، فدرجة مخادعة جداً، أحدها قد يناسبك بشدة وبعضها قد يتماهى مع لون بشرتك ويجعل النظارة شبه خفية، يفضل تجنبه في حالة التسوق أونلاين، خاصة عند اختيار إطار خشبي.



اختاري بين درجات الروز، والأحمر الناعم والبيج الفاتح والسكري، كلها درجات ستناسب وجهك، وتخفف من حجم الإطار، وتظهر تناغماً كبيراً مع بشرتك.



البشرة البيضاء:



ستناسبك جميع ألوان الإطارات، ولكن يفضل تجنب الألوان الفاتحة والباهتة، والتوجه بجرأة نحو ألوان الإطارات الجديدة واختيار إطار يتماشى مع لون العينين إن أمكن.

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ألوان إطارات يجب تجنبها:

الألوان الجريئة لا تستمر في رواجها أكثر من موسم واحد





إن كنت تحتاجين النظارة بشكل يومي، يفضل أن تتجنبي الألوان الزاعقة والرائجة؛ لأن نظارتك لن تناسب إلا عدداً محدداً من ملابسك، وستحتاجين لتغييرها كل فصل.

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