كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 مارس 2021 12:34 مساءً - تشكِّل عملية اختيار الساعات النسائية المناسبة للعمل تحدياً لدى النساء مدمنات الموضة اللواتي يتعقبن آخر الإصدارات؛ حيث إن هناك عدداً هائلاً من الساعات الفاخرة للاختيار من بينها من حيث التصميم والعلامة التجارية، لذا قمنا بالبحث عن ساعات الجلد الملون لنساعدك بها على التمتع بأناقة مميزة من توقيع أهم العلامات التجارية.

جمعنا لك في الخليج 365 باقة من أجمل تصاميم الساعات الملونة ذات السوار الجلدي كي تنتقي منها ما يلائم ذوقك.

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أجمل موديلات ساعات اليد بالجلد الملوَّن لعاشقات الأسلوب العملي

ساعة مجموعة «تانك أميريكان» من كارتييه «Cartier»

ساعة مجموعة «تانك أميريكان» من كارتييه «Cartier»

استلهم لوي كارتييه Cartier ساعات تانك من دبابات الحرب العالمية الأولى، وصمّمها بطرفين عموديين نحيلين لتصبح رمز الأناقة الخالية من التكلّف، وتأسر قلوب أكثر الأشخاص خبرة بالساعات في العالم، وتتميز هذه الساعة بعملها بآلية حركة ميكانيكية ذاتية التعبئة مع علبة مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، ومرصّعة بـ53 ماسة بقطع بريانت، إلى جانب التاج المسنّن والمرصّع بكابوشون من الياقوت الأزرق، مع ميناء فضّية مُزيّنة بنقش أشعة الشمس، وعقارب مصمّمة على شكل سيف من الفولاذ المطلي باللون الأزرق.

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ساعة «Grip» من غوتشي «Gucci»

ساعة «Grip» من غوتشي «Gucci»





تتميّز ساعة «Grip» من علامة غوتشي Gucci بحافظة من الفولاذ مع ثلاث نوافذ تعرض الساعة والدقيقة والتاريخ، ومصممة بشريط من جلد القاطور باللون الأخضر، وقابلة للتبديل لتمنحك إطلالة عملية متجددة في مظهرك اليومي.

ساعة أويستر بربتشوال يخت ماستر من رولكس «Rolex»

ساعة أويستر بربتشوال يخت ماستر من رولكس «Rolex»

جُهّزت ساعة أويستر «بربتشوال يخت ماستر» من «رولكس» Rolex بميناء مرصوفة بالألماس ودوّار باتجاهين مدرج بـ٦٠ دقيقة ومُزوّد بترصيعة سيراكروم سوداء من السيراميك وأرقام وتدرجات مصقولة ونافرة، وهي تتمتع بمقاومة الماء؛ لتكون ساعة مثالية للإطلالات العملية.

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