قفاطين وجلابيات رمضانية من أسمهان النقبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 مارس 2021 12:34 مساءً - أسمهان النقبي، مذيعة ومقدمة برامج إماراتية، تمتاز بارتداء أفضل القطع العربية المناسبة لمظهرها؛ حيث تمتلئ خزانة أزيائها بـ العبايات الخليجية والقفاطين المغربية والجلابيات المطبعة، لذا رصدنا لكِ أبرز إطلالاتها بالأزياء العربية؛ لتستوحي منها أفكاراً رمضانية باهرة.



تصاميم القفاطين المغربية

تصاميم القفاطين المغربية



القفطان المغربي من أجمل الأزياء الشرقية وأكثرها أناقة، لذا تحوّل من زي تقليدي إلى زي عصري فاخر تختاره الكثيرات من الفتيات، ومن ضمنهن أسمهان النقبي؛ حيث تأنقت بقفطان برونزي طويل ذي ذيل ناعم ومطرز بالأبيض في الجزء العلوي مع حزام محدد للخصر، وزُيِّنَ التصميم بنقوشات في الجزء السفلي، وأكملت جمال اللوك بمجوهرات من اللؤلؤ والفصوص اللامعة، وفي الإطلالة الثانية اختارت قفطاناً أبيض بأكمام منفوخة مع قماش من الساتان الزهري في المنتصف، وأكملت اللوك بتطريزات مطبعة للزهور، ونسقت في الإطلالة الثالثة قفطاناً أزرق ناعماً مطرزاً بطبعات ذهبية في الجانبين إلى جانب الأكمام المنفوخة لمظهر راقٍ في المناسبات الرمضانية، وتزينت أسمهان النقبي بقفطان أبيض فاخر للإطلالات الصباحية، صُمِّمَ بخصر ضيق، وطُرِّزَ بالزهور الذهبية في الجزء العلوي ومنتصف الجزء السفلي لأناقة باهرة، وأكملت اللوك باكسسوارات ذهبية للشعر.

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إطلالات الجلابيات المطرزة

الجلابيات المطرزة



ما زالت الجلابيات تتربع على عروش الموضة بعد رواجها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث انتشرت عالمياً بتصاميم مختلفة تناسب جميع الأذواق ومختلف الأعمار، وتختار أكثر الفتيات جلابيات بتصاميم عصرية لاعتمادها خلال الإطلالات المُختلفة طوال شهر رمضان؛ حيث تجمع بين العصرية والأناقة والاحتشام، ولإطلالة تُناسب الشهر الكريم اعتمدي أفكارَ أزيائك من أسمهان النقبي، التي أطلت بجلابية بنفسجية منسدلة مع أكمام بقَصَّة الكاب، وطُرِّزَ التصميم بالزهور البيج في المنتصف والأكمام مع حزام ذهبي للخصر، وظهرت بجلابية بيضاء مزينة بزهور ناعمة في المنتصف وأطراف الأكمام مع قماش سماوي ناعم في الجانبين، وفي خيار صيفي مناسب لرمضان ارتدَتْ أسمهان النقبي جلابية من الساتان الأصفر مطرزة بالأبيض والفضي بأسلوب محتشم وأنيق، وفي خيار يومي بسيط تألقت بجلابية بنفسجية مزينة بقماش شفاف مطرز بالزهور الذهبية مع مجوهرات فضية راقية.

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