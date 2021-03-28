أول مصرية يُطلق اسمها على حزمة كويكبات: التحاقي بالتعليم لم يكن سهلا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعربت ياسمين مصطفى، أول مصرية تحصد المركز الأول عالميًا في مجال علوم الأرض والبيئة، عن سعادتها الكبيرة بتكريمها من قبل وكالة «ناسا»، إذ أطلقت اسم عائلتها على حزمة كويكبات.

ولفتت «مصطفى» إلى أنها كُرمت في الثانوية العامة، إذ كانت طالبة في إحدى مدارس الفائقات، وأن فخر الناس بها دفعها إلى بذل المزيد من الجهد.

وأضافت «مصطفى» في تصريحات عبر تطبيق «zoom»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي محمد الشاذلي، أن التحاقها بالمدرسة لم يكن أمرًا سهلًا، لأنها وُلدت في إحدى قرى محافظة دمياط، حيث تركتها وانتقلت إلى محافظة القاهرة لتحصل على فرصها في التعليم، وهو ما عرضها لانتقادات.

وتابعت أول مصرية تحصد المركز الأول عالميا في مجال علوم الأرض والبيئة: «وقتها كان من الصعب إقناع الأهل في قريتنا، بأن تلتحق بناتهن بالتعليم، لكن هذا الأمر لم ينطبق على أهلي، وقبل أن أشترك في المسابقة التي فزت بها سألت أمي ما إذا كانت مستعدة لكي أسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فأجابتني أنها موافقة».

وأوضحت ياسمين مصطفى أول مصرية تحصد المركز الأول عالميا في مجال علوم الأرض والبيئة: «ماما مقالتش ليّ إني بنت ومش هينفع أسافر، وقالت لي شوفي عاوزة تعملي ايه، ونفس الناس اللي كانوا بيقولوا إحنا زعلانين منك والبنات هيبصوا لك وهيبقوا عاوزين يخرجوا ويسافروا زيك بقوا يقولوا لي عاوزينك تقعدي مع أولادنا وتقولي لهم المفروض يعملوه عشان يبقوا زيك، بعد ما رجعت من أمريكا وفزت بالجائزة».

وأشارت ياسمين مصطفى، إلى أنها سعيدة بقدرتها على تغيير الناس وأنهم قادرون على تحقيق حلمهم بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه أو الظروف المحيطة بهم.