6 أسباب للاستيقاظ أثناء النوم لتناول الطعام منها التوتر

القاهرة - سمر حسين - صحة

ترتفع مستويات الجوع عند البعض إأثناء النوم، وتكون في أعلى مستوياتها في المساء، ما يدفع البعض للتساؤل ما إذا كان هذا الأمر طبيعيًا أم أنه يستدعي استشارة الطبيب؟.

وتقول عالمة الأعصاب السلوكية بجامعة شيكاغو إيرين هانلون لصحيفة «هافينجتون بوست» الأمريكية، إن محرك النوم يمكن أن يكون قويًا جدًا، لذلك إذا كان الدماغ والجسم يستيقظان في منتصف فترة النوم بسبب الجوع، فإن هذا يشير بالفعل إلى أن شيئًا ما قد توقف.

ومن غير المعتاد الاستيقاظ مع الشعور بالجوع في منتصف النوم، لأن الساعة البيولوجية الداخلية لا تتوقع منا تناول الطعام في هذا الوقت.

أسباب استيقاظ البعض أثناء النوم لشعورهم بالجوع

وهناك عدة أسباب للاستيقاظ أثناء النوم لتناول الطعام، ومنها:

1- عدم تناول ما يكفي من الطعام في النهار.

2- عند عدم استهلاك سعرات حرارية كافية خلال النهار، قد يجد الشخص نفسه يستيقظ من النوم في منتصف الليل.

3- إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا أو تقيده بأي شكل من الأشكال، مثل تخطي وجبات الطعام أو الإفراط في ممارسة الرياضة، فربما لا تتناول سعرات حرارية كافية.

4- عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، إذ من الممكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى عدم توازن هرموني «جريلين» و«اللبتين» المنظمين للشهية، ما قد يؤدى إلى الشعور بجوع إضافي، وتبحث عن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات حتى في ساعات الليل المتأخرة.

5- التوترفي بعض الأحيان، إذ لا يكون الجوع الجسدي هو الذي يوقظ في منتصف النوم، بل بسبب استجابة الجسم لفترة من التوتر في الحياة، وبمجرد الاستيقاظ، قد تلجأ إلى الطعام للشعور بالهدوء.

6- متلازمة الأكل الليلي، فعندما تحدث الرحلات في منتصف الليل إلى الثلاجة بشكل متكرر مرتين في الأسبوع على الأقل لأشهر فقد يكون ذلك علامة على اضطراب يسمى متلازمة الأكل الليلي، وهي بحاجة إلى مراجعة الطبيب مختص.