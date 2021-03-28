حقيقة إلقاء رضيعة في الشارع.. اسم الأم والطبيب كشف الواقعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صورة متداولة لرضيعة مجهولة بوجهها الصغير عدة جروح لم يتعدى عمرها بضعة أيام، حول أحد قدميها ورقة مدون عليها اسم «طبيب» يدعى عيد العطار، ووالدتها آية عبده محمد، انتشرت بصورة كبيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وسرعان ما لاقت الصور تعاطف الكثير من الأشخاص، كذلك حالات من الغضب حول إلقاء الرضيعة في أحد الشوارع بتلك الطريقة، ما يعرضها لخطر كبير.

حقيقة الصورة المتداولة

وبعد عدة لحظات من انتشار صور الطفلة، تواصلت «هن»، مع الطبيب صاحب الاسم المدون، استشاري النساء والتوليد عيد العطار، الذي كشف بدوره خلال تصريحاته، عن حقيقة إلقاء الرضيعة في الشارع.

الصورة من 3 سنين

وقال «العطار»: «إن تلك الصورة تعود أحداثها لـ3 أعوام مضت، حيث كانت الرضيعة تعرضت لمحاولة اختطاف فور ولادتها بإحدى المستفشيات الخاصة، ومن ثم حاول المختطف التخلص منها بإلقائها في الشارع خوفا من القبض عليه، لكنه تم العثور عليها وتسليمها لأسرتها منذ ذلك الحين، وعادت لأحضان والدتها من جديد».

استغلال الصورة

«مش عارف الحقيقة الناس بتستفاد إيه لما يثيروا الجدل وخلاص، الواقعة دي كانت من 3 سنين بالظبط، وأهل الطفلة قدموا بلاغات وقتها بعد ما اتخطفت والحمد لله بعد فترة قدروا يوصلوا لمكان البنت، واتسلمت لأهلها، وعايشة مع أسرتها في حالة كويسة، بس في ناس كل كام شهر تشير صور البنت تاني عشان تلم شوية تعليقات وتفاعل على السوشيال ميديا، ويعملوا جدل وخلاص، وكل فترة ألاقي ناس بتكلمني تسألني عن الطفلة، وبصراحة الموضوع بقا سخيف أوي».