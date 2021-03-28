كل ما تريد معرفته عن سرطان الثدي بعد إصابة إلهام شاهين به في مسلسل «حتة مني»

القاهرة - سمر حسين - صحة

فحص دوري تخضع له «حياة» التي تجسد شخصيتها الفنانة إلهام شاهين في قصة «حتة مني» من مسلسل «زي القمر»، للاطمئنان على حالتها الصحية، لتتفاجأ بإصابتها بسرطان الثدي في مرحلة متأخرة، وسط دعم ومحبة أسرتها وأصدقائها، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر» خلال الساعات القليلة الماضية.

وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن مرض سرطان الثدي، وفقا لما ذكره موقع «ماينو كلينك» الطبي.

أعراض الإصابة بمرض سرطان الثدي

- ظهور كتلة غريبة وغير مؤلمة في الثدي.

- نزول إفرازات صفراء اللون من الحلمة، وقد تكون مخلوطة بالدم.

- تغير لون حلمة الثدي.

- تشققات أو انكماشات في الحلمة.

- ظهور أورام تحت الإبط.

أسباب الإصابة بمرض سرطان الثدي

- أسباب وراثية في العائلة، مرتبطة بالتاريخ المرضي للعائلة.

- الإصابة بخلل جيني، يؤدي إلى تكاثر الخلايا السرطانية.

تحديد مرحلة مرض سرطان الثدي

توجد 4 مراحل من الإصابة بسرطان الثدي، أبسطها المرحلة الأولى، وأشدها المرحلة الأخيرة، ويجري الطبيب فحوصات معينة، لتحديد المرحلة، ووضع البرنامج العلاجي المناسب

- اختبارات الدم

- تصوير شعاعي للثدي

- تصوير الثدي بالرنين المغناطيسي

- فحص العظام

- فحص CT

-التصوير PET

طرق علاج مرض سرطان الثدي

- إجراء عملية استئصال الورم من سرطان الثدي.

- إجراء عملية استئصال للثدى بأكمله، لتفشي الورم به.

- الخضوع لجلسات علاج كيماوي.

- الخضوع لجلسات علاج إشعاعي، على رأسها الأشعة السينية والبروتونات.

الفحص المنزلي للثدي

- فى الخطوة الأولى يجب الجلوس أو الوقوف بدون ملابس وأمام المرآة والذراعين على الجانبين

- في الخطوة التالية يتم النظر إلى الثديين والبحث عن التجعيد، أو تغييرات في الحجم أو الشكل أو التماثل بين الثديين.

- في هذه الخطوة يتم فحص الثديين مع وضع اليدين على الوركين أعلى الوسط والميل للأمام.

- يتم أيضا فحص الثديين بعد رفع الذراعين بينما تضغط راحة اليدين على الحائط أمامك.

- يتم رفع الثديين لمعرفة ما إذا كانا متناظرين.

- يجب الرجوع للطبيب فى حالة رؤية الدمامل، التجاعيد، احمرار، انتفاخات على جلد الصدر، وجود قشور، وجود طفح جلدى.