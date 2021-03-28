معلومات عن متلازمة حورية البحر التي تسببت في وفاة طفل عقب الولادة

القاهرة - سمر حسين - صحة

شهدت محافظة الأقصر، ولادة نادرة لطفل مصاب بما يعرف بمتلازمة حورية البحر، بمركز طبي خاص للدكتور محمد عز الدين رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت التخصصي، في واقعة غريبة من نوعها.

يستعرض «هٌن»، أسباب ولادة أطفال بهذه المتلازمة النادرة حورية البحر، كما جاءت على موقع «Web Md».

ما هى متلازمة حورية البحر

متلازمة حورية البحر هي تشوه نادر، عبارة عن التصاق الساقين لدى الجنين، أحيانا مع عظمة ورك واحدة.

عادة ما تكون المتلازمة مصحوبة بتشوهات خلقية أخرى مثل تشوهات في فقرات الظهر، فتحة شرج مغلقة، عدم تطور الكلى، عدم وجود الأعضاء التناسلية الخارجية وغير ذلك.

أسباب ظهور هذه المتلازمة

في معظم الحالات، ظهور هذه المتلازمة مرتبط إلى حد كبير بوجود مرض السكري لدى الأم، وبعد اكتشاف المتلازمة وإنهاء الحمل ينصح بفحص مستوى السكر في دم الأم لنفي وجود مرض السكري غير المعروف.