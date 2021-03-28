بعد 53 سنة عزوبية.. من هي عروس مرواون خوري.. من غير ديانة والجواز مدني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب 53 عاما من العزوبية، قرر النجم اللبناني الكبير، مروان خوري، الاستقرار، مُعلنا عن زواجه خلال 2021، وذلك خلال حوار له لبرنامج «ET بالعربي»، حيث أكد الفنان اللبناني، أنه لن يحتفل بإقامة حفل زفاف ضخم وسوف يقتصر الحفل على المقربين فقط.

وأشار مروان خوري، إلا أنه يريد الاستقرار خلال الوقت الحالي، خاصة أن زوجته المستقبلية تفهمه جيدًا وتحب موسيقاه.

وأكد المطرب اللبناني، إن أهم شئ في المرأة بالنسبة له أن تكون محبة للموسيقى، مشيرًا إلى أنه يحب المرأة الشرقية.

كيف تحدث المطرب عن زوجته المستقبلية: من غير ديانة

وتحدث الفنان مروان خوري، من قبل، وتحديدًا أثناء حواره في برنامج «لهون وبس» مع الإعلامي هشام حداد، المذاع عبر فضائية LBCI، عن الزواج، دون الدخول في تفاصيل الزواج والعروس، قائلًا: «حاجة خاصة مش هتكلم عنها».

وأكد «خوري» أن حبيبته بدون ديانة، قائلًا: «أنا شخص علماني أؤمن بالديانة المسيحية، لكني منفتح، ومؤمن أن الحب أسمى من المعاني، ولا يرتبط بدين أو عقيدة».

وتابع: «أنا يهمني الحب، ويهمني الإنسان، وهي من غير دين أو عقيدة، وهنتزوج مدني».

ويعد مروان خوري هو مطرب، كاتب وملحن لبناني، عمل مع عديد من النجوم، على رأسهم، ماجدة الرومي، صابر الرباعي، نوال الزغبي، أصالة نصري.

وطرح المطرب مروان خوري، خلال قناته الرسمية على "يوتيوب"، احدث كليباته بعنوان "كمل حياتك"، فضلًا عن طرحه من قبل أغنية بعنوان "علقتني"، والتي كانت من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري وحققت حينها أعلى نسبة مشاهدة على يوتيوب.