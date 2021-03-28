صاحبة فيديو التحرش الشهير: اتقبض على المتهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت ضحية فيديو التحرش الشهير، الذي تم تداوله على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عن القبض على المتهم «محمد.س» والذي يعمل بإحدى محلات الستائر -بحسب قوله-.

وقالت الفتاة لـ«هن»: «أنا محررتش ضده محضر لأن الواقعة أساسًا حصلت من شهر، ومكنتش عارفة أعمل ايه وكنت خايفة ومصدومة وقتها لكن فضلت محتفظة بالمقطع اللي فرغناه من كاميرا المراقبة اللي في الشارع».

وتابعت الضحية، والناجية من الجريمة: «صحابي بدأوا ينشروا الفيديو خلال الساعات الماضية بكثافة، غير صور حسابه الشخصي، واتعرف».

الأمن يلقي القبض على المتهم

وبحسب ما صرحت به الضحية، التي رفضت الكشف عن هويتها، فإن قوات الأمن بالفعل ألقت القبض على المتهم خلال الساعات الماضية، عقب انتشار المقطع وفحصه، وتحديد هويته بالفعل.

تفاصيل واقعة التحرش الأخيرة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يوثق جريمة التحرش، وأظهرت اللقطات التي رصدها المقطع، الفتاة وهي تسير في شارع خال من المارة، مرتدية ملابس فضفاضة، وحجاب طويل، تسير جانب الشارع، إذ فاجأها المتحرش بملامسة جسدها وهي تسير، التي حاولت الفرار منه ليقرر ملامستها مجددًا.

ومن جانبها، كشفت الضحية، كواليس الواقعة، مؤكدة أنها حدثت في شهر فبراير الماضي، بدمنهور.

وقالت الضحية: «حسيت إن في رجل ماشية ورايا، مديت لقيته بيمد ورايا والخطوة بتزيد، لحد مافاجأة مسكني من جسمي زي ما هو موضح في الفيديو، «اترعبت، كنت مرعوبة كأن مفيش في جسمي نقطة دم، بصيت لقيته بيحسس على جسمه وبيحاول يخلع هدومه طلعت أجري قام مسكني تاني وأنا بجري».

واختتمت: «صرخت وأنا بجري عشان ميلحقنيش ويخاف، وبعدها فكرت أجري وراه أخد حقي بس كان جري الناحية التانية، روحت وأنا بتفزع من الخوف ومن اللي حصلي».