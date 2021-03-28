«خطبها بعد ارتباطها بصاحبه».. خطوبة نيرة وشهاب تشعل السوشيال ميديا «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي، باتت صورة خطبة اليوتيوبر نيرة وشهاب، تضج بالمجموعات الخاصة والصفحات، فخلال الساعات الماضية أصبحت الحدث الأبرز بين الرواد، خاصة متابعي البلوجر واليوتيوبر، ما بين المباركات على تلك الخطوة، وبين السخرية منها، خاصة أن تفاصيل خلافاتهم وعلاقاتهم كانت على مسمع ومرئى الرواد.

نيرة كمال وشهاب الدين، باتوا هم حديث الرواد عقب إعلان خطبتهما خلال الساعات الماضية، بعد علاقة صداقة وحب، انتهت مؤخرا بالفراق، قبل العودة مُجددًا.

وعقب انتشار مقاطع الخطبة، ظهر الطرف الثالث في القصة، وهو اليوتيوبر عبدالله التركي، صديق الأخير، الذي جمعته علاقة ارتباط بنيرة خلال الفترة التي انفصلت فيها عن خطيبها الحالي، حيث ظهر في البداية وهو يبكي لفراقها وعودتها لصديقه، ثم عاد «التركي» مُجددًا يظهر وهو يبارك ويهنئ الثنائي على الخطبة، ما دفع الرواد للاستغراب حول موقفه.

وعلى الفور تباينت التعليقات حول الأمر: «إزاي خطبها بعد ما ارتبطت بصاحبه»، «هو ده لعب ولا ايه»، و«شكلهم بيعملوا تريند»، و«شهاب ده راجل لأنه مفرطش في اللي بيحبها».

من هم نيرة وشهاب؟

يوتيوبر بدآ مقاطع الفيديو منذ 7 أشهر.

لدى نيرة أكثر من مليون متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

يملك شهاب أيضًا أكثر من مليون متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات

يصف شهاب نفسه بـ «ممثل».

تعمل نيرة صانعة محتوى.

لديها 100 ألف مشترك عبر قناتها على اليوتيوب.

انفصل الثنائي مؤخرًا لترتبط بـ يوتيوبر آخر يدعى «التركي» قبل أن تعود مُعلنة خطبتها على شهاب.