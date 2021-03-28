علماء يحددون سبب تكرار دخول الغرف بالخطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - أجرى علماء مختصون من جامعة "بوند" الأسترالية دراسة حددت سبب خطأ الأشخاص المتكرر في دخول الغرف المقصودة.

ووجد العلماء أن ما يسمى بـ"تأثير العتبة"، عندما ينسى الشخص سبب دخوله إلى الغرفة، هو خاصية عالمية للوعي البشري، متأصلة في جميع الناس. وفقا لموقع "tvzvezda"، وفق ما ذكر موقع " سبوتنيك".

لمعرفة سبب هذا السلوك، جمع العلماء مجموعة من الأشخاص. طُلب منهم أولاً إلقاء نظرة على تسلسل معين من الأشكال الهندسية، ثم الانتقال إلى أشكال افتراضية للغرف.

وفقًا لرامبلر كان على المتطوعين التجول في الغرف الحقيقية وحل بعض المشكلات الرياضية في أذهانهم، حيث بدأ كل مشارك في التجربة في نسيان تسلسل الأشكال الهندسية.

بعد الانتهاء من الدراسة، خلص العلماء إلى أن "تأثير العتبة" يتحول عندما يكون وعينا مثقلا، وفي نفس الوقت نقوم بتغيير أماكن السكن. يتحول الدماغ إلى معالجة المعلومات المرئية الجديدة.