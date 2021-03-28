الامارات | مشاهدة كنوز «اللوفر الفرنسي» عبر الإنترنت بالمجان

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة كنوز «اللوفر الفرنسي» عبر الإنترنت بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق متحف اللوفر الفرنسي قاعدة بيانات جديدة يمكن من خلالها للجمهور الاطلاع مجاناً عبر الإنترنت على كل الأعمال في مجموعاته، المعروض منها وغير المعروض، ووُضِعت شروح على ثلاثة أرباعها.

وأوضح رئيس المتحف ومديره جان لوك مارتينيز، في مؤتمر افتراضي، أن «هذه الخطوة التي أُعدَ لها منذ سنوات تهدف إلى خدمة الجمهور العريض وكذلك جمهور الباحثين»، معتبراً أن تمكين هؤلاء من الوصول إلى محتويات المتحف يقع «في صلب مهمته». ويضم الموقع الجديد حتى الآن أكثر من 482 ألف سجل مصور، أي نحو ثلاثة أرباع المجموعات، ويحل محل قاعدة «أطلس» القديمة للبيانات التي كان نطاقها مقتصراً على الأعمال المعروضة. وتشمل المنصة متحف دولاكروا (التابع للوفر) ومنحوتات قصر تويلري والأعمال الفنية المستعادة من ألمانيا منذ عام 1945 والتي عهد بها إلى متحف اللوفر في انتظار إعادتها إلى أصحابها.

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