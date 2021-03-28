الامارات | رحيل الكاتب الأميركي لاري ماكمورتري

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الكاتب الأميركي لاري ماكمورتري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الكاتب الأميركي لاري ماكمورتري، الذي اشتهر خصوصاً بمشاركته في كتابة سيناريو فيلم «بروكباك ماونتن»، عن 84 عاماً.

وقالت مديرة أعمال الراحل أماندا لوندبرغ، إن «ماكمورتري توفي جرّاء سكتة قلبية»، مشيرة في بيان إلى أن الكاتب «كان محاطاً بأحبائه الذين كان يعيش معهم، منهم شريكته القديمة في الكتابة ديانا أوسانا وزوجته نورما فاي وكلابهما الثلاثة»، كذلك كان نجله المغني جيمس ماكمورتري وحفيده حاضرين. وسيدفن الكاتب في مسقط رأسه ولاية تكساس.

وحصل ماكمورتري عام 2006 مع ديانا أوسانا على جائزة أوسكار عن سيناريو «بروكباك ماونتن» المقتبس من قصة قصيرة لآني برولكس.

ولماكمورتري الذي وصفه أحد ناشري مؤلفاته بأنه «فلوبير السهول الكبرى» 30 رواية، أكثرها نجاحاً «لونسام دوف»، وأكثر من 40 سيناريو.

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