أخصائي تغذية يحذر من «الطحينة المغشوشة»: تهدد الصحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية ، إن «زيت السمسم» له العديد من الآثار الإيجابية على الصحة العامة للجسد، حيث أنه ضمن فوائده رفع المناعة وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية في الجسم.

وأضاف «سالم»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين وشيرين عفت والمذاع على فضائية «DMC»، أن زيت السمسم والذي يتم انتاجه بطرق تقليدية بسيطة يحتوي على أحماض دهنية كحمض اللينولئيك والأولولتيك، وهي ضمن الأحماض المساعدة على بناء أغشية الخلايا وإنتاج مواد تساعد في علاج الضعف الجنسي، بخلاف كونه زيت مقاوم للأكسدة ويحتوى على أحماض دهنية مشبعة وغير مشبعة بالهيدروجين.

وأوضح أنه بالنسبة للطحينة فهي أحد الأطعمة الغذائية الهامة والغنية بالعديد التي يحتاجها الجسم، ويرجع ذلك لاحتوائها على المعادن وفيتامينات هامة للجسم، كما تحتوى علي البروتين وفيتامين ب وهـ وفسفور، وحديد وكالسيوم، ما يجعلها من الأطعمة الهامة للجسم، «بالنسبة للطحينة اللي في الشارع زي الكبابجي والسندوتشات فدي عليها كميات دقيق كبيرة جدًا ومش طحينة».

وأكد أن الطحينة تحتوي علي نسب عالية من عنصر الحديد، كما أنها تعالج الأنيميا وتعزز صحة القلب وتحميه من التعرض للإصابة بالمشاكلات، وتقلل نسبة الكوليسترول الضار في الجسد، لافتا إلى أن بعض تجارها قد يقومون بإضافة زيت الصويا على بودرة الفول السوداني، وهو ما يمثل غش.

وأشار إلى أنه في حال تم شراء الطحينة مغلفة في علب ووجد زيت في الأعلي وبودرة في الأسفل فهو يعني بأن ما في الأعلي هو زيت الصويا، وفي الأسفل هو بوردة فول سوداني، ومن الأفضل التخلص منها وعدم أكلها، لافتا إلى أنه من الأفضل شراء الطحينة من «السرجة» أو عملها في المنزل.