الأسطى «أم أميرة».. أشهر سائق توك توك في إمبابة: بأكل ولادي بالحلال

القاهرة - سمر حسين - ماما

سيدات حملن أحمالا كالجبال وكانوا على قدر المسؤولية، وكثيرًا ما يثبتن أنهن يملكن عزائم تفوق هذه الصعاب التي أصبحت كالجبال في أثقالها، فبذلوا الجهد والعمل والعرق حتى أتموا تلك المسؤولية ولازالوا يقدمون المزيد.

لم تلتفت لأصحاب النفوس الضعيفة والمحبطة وتحدت الصعاب من أجل لقمة العيش، وامتهنت مهنة المعروف عنها أنها للرجال فقط، إنها «أم أميرة» سيدة أربعينية تظهر قسوة الزمن على وجهها رغم بشاشتها، إلا أنها ثابرت لتقديم المزيد من العطاء والإنفاق على أسرتها المكونة من 4 بنات وطفل صغير ابن الـ7 سنوات، خاصة بعد انقطاع زوجها عن العمل.

تركت بيع الفاكهة واشتريت التوك توك بالتقسيط

«تركت بيع الفاكهة وقررت شراء التوك توك بالتقسيط والعمل عليه، كي أتمكن من تربية بناتي الأربعة وطفلي الصغير إبن الـ7 سنوات، وسط ترحيب وتشجيع من جيراني وأقاربي»، حسب «أم أميرة» لـ«هُن».

ست بـ 100 راجل

وتابعت السيدة الأربعينية: «اشتريت التوك توك بالقسط من إحدى صديقاتي وبدفع لها ألف جنيه شهريًا، وبتصبر عليا لو الظروف مش سامحة، وبفرح لما حد يقولي الله ينور، وانتي ست بـ 100 راجل وبتكسبي بالحلال».

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أعاني من مضايقات بعض المارة

وتابعت: «أعمل على خط بشتيل في إمبابة وأحيانًا القومية، وعلى الرغم من دعم الكثيرين إلا أنني أواجه بعض المضايقات حين يسألني البعض عن حياتي الشخصية منها «انتي ليه سايقة توك توك؟»، وغيرها من مضايقات بعض المارة في الشارع وسخريتهم.

جاري ميكانيكي وبيصلح التوك توك مجانا

ونظرًا لطيبة قلبها تصادف بعض الجيران والأصدقاء ممن يقدمون يد العون لها: «ربنا رزقني بأحد جيراني يعمل ميكانيكي واسمه «سمير» يقوم بتصليح أي شيء في التوك توك مجانًا تعاطفًا مع حالتي دون مقابل، وحتى لو احتاجت المركبة لقطع غيار يقوم بشرائها، ولما تتعدل بديله حقها وفي قطع غيار لا يأخذ حقها».

وبنبرة تمتاز بالطموح وعزة النفس، اختتمت السيدة الأربعينية حديثها: «تركيزي كله في أكل العيش وتوفير مصاريف بناتي الأربعة وأخيهم الصغير وتعليمهم، خاصة بعد أن انقطع والدهم عن العمل، لأتحمل مسئوليتهم بالكامل عشان ميمدوش ايديهم لحد».