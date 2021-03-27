صور جديدة من حفل زفاف شقيقة هنا الزاهد في «الطاووس»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

صور جديدة، تداولها رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من حفل زفاف فرح الزاهد شقيقة الممثلة هنا الزاهد، خلال حفل زفافها على الفنان محمد عادل الشهير بـ«ميدو»، ضمن أحداث مسلسل «الطاووس»، المقرر عرضه قريبا.

إطلالة شقيقة هنا الزاهد ومحمد عادل

وتضمنت الصور المتداولة من حفل الزفاف، ظهور فرح الزاهد، بفستان أول شولدر بكتف واحد، والذي تميز أنه خالٍ من النقوش، مع مكياج هادئ وغير سموكي، وشعر أشقر منسدل، فيما أطل الفنان الشاب «ميدو» بدلة مودرن قاتمة اللون، خلال تواجدهما في قاعة زفاف «أوبن أير»، بصحبة مجموعة من الفنانين الشباب، بالإضافة إلى الفنانة رانيا محمود ياسين والفنانة عبير منير.

وسرعان ما تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصور بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «عقبال ما تطلي بالأبيض بجد»، و«افتكرناه فرحك بجد.. قولنا إزاي تتجوزي وأختك عندها كورونا»، في إشارة إلى إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا المستجد، وخضوعها للعزل المنزلي.

تفاصيل إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا

يشار إلى أن الفنانة هنا الزاهد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء الماضي، بعد إجرائها مسحتين، مطالبة كل من تعامل معها بضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الفترة المقبلة، قائلة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أي حد شافني أو إتعامل معايا يا ريت يحلل ويطمن على نفسه».

وكانت مصادر مقربة من هنا الزاهد قد أعلنت لـ«الوطن» إصابتها بفيروس كورونا، لافتة إلى أن الأخيرة اكتشفت الإصابة بـ«كوفيد 19» بمحض الصدفة؛ إذ أجرت مسحة استعدادا للسفر وفوجئت بالنتيجة إيجابية، ولكنها سارعت بعمل مسحة ثانية لتأتي النتيجة على غرار الأولى، ما دفعها لبدء بروتوكول العلاج المعلن من جانب وزارة الصحة.

وعن إصابة زوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا باعتباره مخالطًا لزوجته هنا الزاهد، قال مصدر مقرب منهما، إن «فهمي» منذ فترة كان متواجدًا في محافظة سيناء للاستجمام ولم يكن متواجدًا بصحبة زوجته ومن ثم لم يعانِ من أي أعراض الفيروس.