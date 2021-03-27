9 فوائد مذهلة لـ الفاصوليا الخضراء.. منها إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الفاصوليا الخضراء من الخضروات الشهية المفضلة لدى الكثيرين، وذلك بسبب مذاقها اللذيذ والشهي، ولما لها من الفوائد الصحية للجسم.

ونستعرض لكم في التقرير التالي، أبرز العديد من الفوائد الصحية لتناول الفاصوليا الخضراء وفقا لموقع "WebMD".

- مليئة بالألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على تحسين صحة القلب، وخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

- بسبب محتواها العالي من الليكتين يساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وجعله يعمل بسلاسة.

- غنية بفيتامين K ، كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، وهذه العناصر الغذائية مهمة للحفاظ على صحة العظام، وتقليل خطر الإصابة بالكسور.

- نظرا لاحتوائها على حمض الفوليك يعزز من إنتاج هرمون السيروتونين والدوبامين والنورادريمالين، وهي هرمونات تنظم النوم، والمزاج والشهية.

- كونها غنية بالحديد تساعد على علاج فقر الدم، وتجنب الإرهاق والشعور بالدوار.

- إبطاء نمو الأورام وبالتالي تقليل خطر الإصابة باالسرطان، نظرا لاحتوائها على الكلوروفيل المضاد للسرطان

- غنية بالألياف الغذائية التي تعزز من الشعور بالشبع والامتلاء، ما يساهم في إنقاص الوزن.

- الحفاظ على صحة العين، وذلك بسبب محتواه العالى من فيتامين "أ" الضروري لصحة عينيك.

- تناول طبق واحد من الفاصوليا الخضراء يحتوي نسبة عالية من حمض الفوليك، وفيتامين "ب" الضروريان لنمو وتطور الجنين داخل رحم الأم.