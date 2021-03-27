5 أعراض عصبية قد يتركها كورونا بعد التعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أظهرت دراسة جديدة نُشرت مؤخرًا في مجلة Annals of Clinical and Translational Neurology ودراسات حالة متعددة، أن أكثر من 60 ٪ من المرضى معرضون لخطر المعاناة من مشاكل عصبية وإدراكية خطيرة تسببها العدوى بكورونا، وفقًا لما ذكر موقع timesofindia.

واستندت الدراسة إلى تحليل الأعراض من 100 مصاب طويل لـ COVID-19 عانوا من أعراض استمرت لأكثر من 6 أسابيع يعانون من علامات التدهور العقلي، وعجز عصبي بعد زوال العدوى الأولية.

فيمكن للمرضى الذين يعانون من كورونا لفترة طويلة أن يعانون من أعراض طويلة الأمد ومربكة في كثير من الأحيان والتي قد تستغرق من أسابيع إلى شهور لحلها، فقد يصيب كورونا الطويل الأشخاص بشكل شائع في شكل مضاعفات في الجهاز التنفسي، والتعب والإرهاق والألم العضلي، مما يؤثر بشكل كبير على نوعية الحياة، ومع ذلك، من بين جميع الطرق الممكنة، تظل أكثر الطرق شراً هي تلك التي تضعف الأداء العقلي والصحة المعرفية،

والأمر المحزن هو أن ضباب الدماغ والارتباك والأعراض العصبية الأخرى يمكن أن تؤثر أيضًا على الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا الخفيف ولم يكونوا مرضى بما يكفي لدخول المستشفى.

وجائت الأعراض الممتدة للإصابة بكورونا كما يلي:

-ضباب الدماغ

يمكن رؤية ضباب الدماغ والارتباك لدى معظم الأشخاص الذين عانوا من نوبة ، فأكد أكثر من 81٪ من الأشخاص الذين شاركوا في البحث أنهم واجهوا مشاكل متكررة في الذاكرة والإدراك والتفكير.

هناك أيضًا بعض الدراسات التي تربط ضباب دماغ COVID بأنه نتيجة لاضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) والذي قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل مثل صعوبة التركيز والقلق والتعب واضطرابات النوم، بينما لا يزال الباحثون يعملون على إيجاد العامل المسبب وراء ضباب الدماغ الذي استمر لأشهر.

- صداع وألم مخدر

غالبًا ما يُشار إلى الصداع على أنه علامة التهابية على العدوى الفيروسية، وأبلغ الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عصبية ناجمة عن COVID-19 أيضًا عن استمرار الصداع والألم كعلامة مستمرة.

ووفقًا للبحث، أكثر من 68٪ من المرضى، جميع الذين يسعون لمسافات طويلة يعانون من الصداع، وألم مخدر وتيبس، وإحساس بالوخز وآلام في العضلات ، مما قد يجعل من الصعب على الشخص التركيز بشكل جيد، ووفقًا للناجين، فإن صداع COVID-19 يختلف أيضًا عن الصداع الخانق المعتاد.

-فقدان الذاكرة

يشعر مرضى كورونا الذين تعافوا بتغير واضح في ذاكرتهم، والتي بالنسبة للكثيرين، يمكن أن تجعل عقولهم تتقدم في العمر حتى 10 سنوات.

في حين أنه من غير الواضح تمامًا ما الذي يجعل فيروس SARS-COV-2 يسبب مشكلة مثل فقدان الذاكرة، فقد بذل العديد من الناجين قصارى جهدهم لوصف المشكلات التي واجهوها بعد التعافي - مشكلة تذكر الأفكار، ووضع أجزاء من المعلومات معًا، مجرد حفظ الأشياء أو عدم الشعور بأنفسهم ، مما قد يطيل الجداول الزمنية للتعافي ويجعلهم يعتمدون على الدعم.

-فقدان حاسة الشم

يعد فقدان حاسة الشم والتذوق من العلامات التقليدية على الإصابة بالعدوى، بالنسبة للمرضى الذين تعافوا ومع ذلك يعانون من مشاكل، يمكن أن يسبب اضطراب أو خلل بين الحواس الشمية والاتصال الدماغي روائح مشوهة أو وهمية، مما يجعل المرضى المتعافين يشمون الروائح الكريهة في الغالب أو غير السارة التي قد لا تكون موجودة حتى.

يذهب البعض لوصف هذه الروائح المشوهة على أنها طريقة يخدع بها الدماغ الجسم، والأهم من ذلك أنها إحساس مرتبك.

-دوار وتشوش الرؤية وطنين الأذن

الدوخة، عدم وضوح الرؤية، عدم التوازن والتنسيق هي علامات كلاسيكية لمشاكل عصبية، ويُعد طنين الأذن، وهو العَرَض الذي تم الحديث عنه حديثًا، والذي يوصف بأنه رنين مزعج في الأذن، إضافة أخرى إليه.

ومن المعروف أن COVID-19 يسبب التهابًا واسع النطاق يمكن أن يثقل كاهل التنسيق بين الأذن والدماغ، والذي بدوره يمكن أن يجعلك تشعر بمثل هذه الأحاسيس. يمكن أن يكون فقدان السمع مظهرًا آخر من مظاهر ذلك ويسبب مشاكل معرفية أخرى منهكة.