لا تتجاهلها.. احذر البقع البيضاء على يديك علامة على نقص هذا الفيتامين بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فيتامين ب 12 عنصر غذائي أساسي لصحة جيدة، يمكن لمعظم الناس الحصول عليه من نظام غذائي متنوع يشمل المنتجات الحيوانية، ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا نباتيًا يمكنهم فقط الحصول على فيتامين ب 12 من الأطعمة المدعمة أو المكملات الغذائية.

يساعد فيتامين ب 12 الجسم بطرق أساسية، إلا أن بعض الأشخاص يكافحون لامتصاص الفيتامين بسبب حالة أساسية تسمى فقر الدم الخبيث، هذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بنقص B12، وقد تعني رؤية هذه البقع على ساعديك أن نظامك الغذائي يحتاج إلى التغيير أو أن هناك حاجة إلى مكملات، وفقا لصحيفة express البريطانية.

من الأعراض الأقل شهرة التي يجب الانتباه إليها هي ظهور بقع بيضاء على ساعد الشخص (الكوع إلى رسغ اليد).

يمكن أن تحدث هذه الأعراض نتيجة غياب الميلاتونين في المنطقة، وفقًا لجمعية مرضى الغدة الدرقية البريطانية.

الميلاتونين هو هرمون ينظم نمط النوم والاستيقاظ لدى الشخص وقد ثبت أنه مرتبط بتناول فيتامين ب 12.

تحدث هذه البقع غالبًا على الجزء الخارجي من الساعد ولكنها قد تحدث في أماكن أخرى، وكلما طالت هذه البقع، زاد بياضهاـ ومع مرور الوقت ، تصبح البقع جافة جدًا ومتقشرة لدرجة أن بقع الجلد الصغيرة الخام قد تتعرض لها.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

الشعور بالتعب الشديد.

ضيق التنفس حتى بعد القليل من التمرين.

خفقان القلب.

الصداع.

قلة الشهية.

التهاب الفم واللسان.

نقص فيتامين ب 12 شائع ويمكن أن يظهر بطرق مختلفة، مما يجعل من الصعب التعرف عليه.

إذا كنت في خطر ولديك أي من الأعراض المذكورة أعلاه، فتحدث إلى طبيبك.

بالنسبة لمعظم الناس، يجب أن يكون من السهل منع نقص فيتامين ب 12 ببساطة عن طريق ضمان حصولك على ما يكفي من فيتامين ب 12 في نظامك الغذائي.

علاج نقص فيتامين ب 12

إذا لم يحصل الشخص على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظامه الغذائي، فقد ينصحه الطبيب بتناول المزيد من الأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12 أو تناول مكملات منتظمة.

قد يوصى أيضًا بحقن فيتامين ب 12، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من فقر الدم الخبيث، قد تكون الحقن مطلوبة لبقية حياتهم.

ويقول الخبراء إن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عامًا يحتاجون إلى حوالي 1.5 ميكروجرام (ملج) يوميًا من فيتامين ب 12، وما لم تكن مصابًا بفقر الدم الخبيث، يجب أن تكون قادرًا على الحصول عليه من خلال نظامك الغذائي.

تتوافر مكملات فيتامين ب 12 على شكل أقراص أو سوائل يمكن لأي شخص تناولها تحت اللسان.

قد يحتاج الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا نباتيًا إلى فيتامين B12 إضافي في شكل مكملات، خاصة عند الحمل أو الرضاعة الطبيعية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي والذين يتناولون أدوية معينة، بما في ذلك مثبطات مضخة البروتون والميتفورمين، إلى تناول مكملات.