مؤلفة «على سلالم تايم سكوير»: يتناول حكايات مصريات نجحت بأمريكا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الكاتبة إيمان وهمان، منسق الجالية المصرية في نيوريوك، ومؤلفة كتاب «على سلالم تايم سكوير»، عن أن كتابها ينقل قصصًا واقعية لنساء مصريات نجحن في إثبات أنفسهن بالولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن سبب قيامها بتأليف هذا الكتاب، أن هناك طبقة من النساء يعيشون في المهجر، ولا أحد يهتم بهن أو بسيرتهن على الإطلاق.

وأضافت «وهمان»، خلال لقائها السبت، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات منى عبدالغني وسهير جودة ومفيدة شيحة: «هناك في دول المهجر أناس كثيرة ناجحون للغاية من أطباء وعلماء، ولكن التركيز وتسليط الضوء منصب على الرجال من بين هؤلاء، ولكن النساء لا أحد يسلط الضوء على نجاحاتهن».

وتابعت منسق الجالية المصرية في نيوريوك: «الستات في كل مكان دايما هي الطبقة اللي في النص المطحونة، فلا هم علماء ذرة ولا هما شخصيات معروفة، بس رغم كدا يستحقوا جدا أن الضوء يلقى عليهم».

وأكدت أنها مهتمة بشكل كبير بهؤلاء النساء، بعد كفاحهن وتعبهن لسنوات، وتركوا علامات بارزة في مجالهن، دون أن يعرف عنهم أحد شيئا، لافتة إلى أن الهدف من تأليفها هذا الكتاب، أن يعرف العالم بقصص أبطاله، وفي نفس الوقت تستفيد الأجيال القادمة من قصص هؤلاء النساء الناجحات.

وأوضحت أن الكتاب يتناول الكثير من قصص النجاح لشخصيات نسائية، بينهن مها حافظ، ومادلين فتاة من عرب 48، وأم أحمد شخصية بسيطة، منبهة أنها حين تقابلت بكل واحدة من هؤلاء الشخصات، شعرت أن الناس يجب أن يعلموا بقصصهن.

وواصلت «وهمان»: «مها حافظ، أساسا من إسكندرية وكانت في مدارس لغات، وأبوها كان لواء في البحرية، وكان بيشتغل عليها جدا، لدرجة أن كل صيف كان بيبعتها فرنسا كل صيف تشتغل بدون أجر في المكتبات، وكل ده ساعد في تكوين شخصية قوية وناجحة لها»، مشيرة إلى أن كل شخصية بالكتاب لديها في حياتها الكثير من الكواليس، التي جعلتها شخصية ناجحة في النهاية.